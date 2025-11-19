【怎能不愛車】感受滿滿情緒價值 Corolla Cross GR Sport試駕報導

記者鍾釗榛／綜合報導

Corolla Cross GR Sport休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

Corolla Cross GR Sport把整個面部造型連貫性做得更乾淨俐落，尤其水箱罩的「G」字樣，近看真的挺有質感。下擾流與GR銘板也成功營造低重心的動感態勢，霧燈框變得更立體後，整張臉看起來更凶、更有跑車味。車側的全新側護板、後下擾流，再加上黑色車頂架與新的18吋雙色鋁圈，整體外型真的比前期版更「GR」。

下擾流與GR銘板也成功營造低重心的動感態勢。（圖／記者鍾釗榛攝影）

列式方向燈搭配LED Bi-Beam頭燈。（圖／記者鍾釗榛攝影）

內裝跑格滿載

坐進車內，最讓我驚豔的不是排檔座、不是飾板，而是方向盤的握感。小盤徑設定讓操控變得更直覺，加上換檔撥片在手，真的會忍不住多拉幾下假裝自己在山道快意奔馳。紅色縫線搭上槍色飾板、鋁合金踏板、GR壓印頭枕，再配上紅色車縫線皮質座椅，整體氛圍完全走熱血路線，雖然是自然進氣動力，但情緒價值真的有被堆到滿。

雙前座頭枕有GR壓印。（圖／記者鍾釗榛攝影）

小盤徑搭配換檔撥片。（圖／記者鍾釗榛攝影）

開起來比想像中更穩也更活

動力採用1.8 升 NA 搭 Super CVT-i，帳面數據140匹馬力與17.5kgm扭力，看起來不嚇人，但實際開起來節奏順、加速線性，反而很適合日常使用。GR Sport 標配運動化懸吊、EPS專屬調校以及底盤剛性強化支架，彎道時的支撐感比一般款明顯更紮實。我最有感的，是方向盤重量與回饋做得很自然，不會太輕浮，開起來反而多了點跑格的信心。

動力採用1.8 升 NA 搭 Super CVT-i，開起來節奏順暢且動力線性。（圖／記者鍾釗榛攝影）

空間表現依舊是招牌

雖然車長只有4460mm，但空間安排實在厲害。前座皮質椅坐墊支撐剛剛好，後座膝部、頭部空間都很舒適，椅面高度也不會太低。行李廂有487公升，加上後座6/4分離倒下後能放下更多大型物品，不管是日常通勤、週末出遊，或偶爾激一下熱血都綽綽有餘。

後座膝部、頭部空間都很舒適。（圖／記者鍾釗榛攝影）

行李廂有487公升，加上後座6/4分離倒下後能放下更多大型物品。（圖／記者鍾釗榛攝影）

日常與運動兼具的好選擇

對我來說，Corolla Cross GR Sport這次真正的亮點，是外型變得更殺、開起來更穩、內裝更有情緒價值。它不是要跟性能車硬碰硬，而是把實用與跑格的甜蜜點抓得剛剛好。如果你想要一輛能照顧全家的休旅，又偶爾能滿足內心小小的性能魂，Corolla Cross GR Sport真的值得一試。

Corolla Cross GR Sport給予滿滿情緒價值。（圖／記者鍾釗榛攝影）

Corolla Cross GR Sport休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

Corolla Cross GR Sport規格表

引擎：1.8升直列四缸自然進氣引擎

動力：最大馬力140hp、最大扭17.5kgm

變速系統：CVT 7速手自排

車身尺寸：4460 ╳ 1825 ╳ 1620 mm

輪胎規格： 225/50R18

車重： 1340kg

置物空間：487 L

平均油耗：14.2km/ltr

建議售價：91.5萬

Corolla Cross GR Sport休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

