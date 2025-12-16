三立新聞網 setn.com

【怎能不愛車】拯救銷量押寶「純血性能」 瑪莎拉蒂小休旅換心臟

記者鍾釗榛／綜合報導

瑪莎拉蒂Grecale休旅車將推出新年式改款。（圖／翻攝Maserati網站）
瑪莎拉蒂Grecale休旅車將推出新年式改款。（圖／翻攝Maserati網站）

Maserati旗下最年輕的休旅Grecale，即將在2026年式迎來關鍵轉向。原本作為入門選項的四缸動力正式走入歷史，產品線全面向上調整，起售門檻同步拉高，顯示瑪莎拉蒂希望用「更純正」的性能定位，重新定義這款豪華跨界車。

瑪莎拉蒂Grecale入門選項的四缸動力正式走入歷史。（圖／翻攝Maserati網站）
瑪莎拉蒂Grecale入門選項的四缸動力正式走入歷史。（圖／翻攝Maserati網站）

V6成為標準配備

未來Grecale的入門車型將由Modena擔綱，動力直接升級為3.0升雙渦輪 Nettuno V6引擎，最大輸出來到386匹馬力，比原本四缸版本多出60匹。

動力直接升級為3.0升雙渦輪 Nettuno V6引擎。（圖／翻攝Maserati網站）
動力直接升級為3.0升雙渦輪 Nettuno V6引擎。（圖／翻攝Maserati網站）

高性能與純電版本同步留守

性能取向的Grecale Trofeo則維持原設定，V6引擎輸出高達523匹馬力，至於純電 Grecale Folgore也未缺席，2026 年式續航提升至約443公里，並新增四驅斷開功能，效率更好。

面對全球銷量下滑、市場競爭加劇，單靠動力升級能否救市仍是問號。雖然 V6下放讓產品更有魅力，但價格同步墊高，對品牌復甦是否足夠，恐怕還需要時間驗證。

