怎能不愛車／拿下F1第十冠後 麥拉倫做了一件車迷一定懂的事

麥拉倫Artura Spider MCL39 Championship Edition限量超跑。（圖／翻攝McLaren網站）

McLaren Automotive再次把F1榮耀直接搬上公路，正式推出Artura Spider MCL39 Championship Edition，向品牌在2025年F1賽季的統治級表現致敬。連續拿下車隊總冠軍，再加上Lando Norris首度登頂車手世界冠軍，McLaren這次乾脆拍板打造10輛超限量版本，每一輛都象徵一座得來不易的冠軍獎盃。

座椅打上Lando Norris獲得分站冠軍的賽道。（圖／翻攝McLaren網站）

MSO操刀 外觀就是一台賽車

這款特仕車由McLaren Special Operations（MSO）親手打造，外型直接複製2025年MCL39賽車的戰鬥氛圍。Myan Orange搭配Onyx Black的塗裝極具辨識度，引擎蓋與車門上的加速線條，營造出隨時全油門衝刺的視覺張力。車身側邊低調藏入象徵十冠的「10」圖騰，周圍還環繞歷代奪冠賽車剪影，細節滿到讓車迷一看就懂。

外型直接複製2025年MCL39賽車的戰鬥氛圍。（圖／翻攝McLaren網站）

座艙每一眼都是歷史

打開車門，內裝同樣毫不手軟。黑色Alcantara與Nappa皮革鋪陳出濃厚駕駛氛圍，再以Vision Orange滾邊畫龍點睛。「10」這個關鍵數字不只出現在頭枕刺繡，就連方向盤12點鐘位置也用橘色標記致敬賽道血統。最讓藏家心動的，莫過於門檻飾板上印有Lando Norris與Oscar Piastri的親筆簽名，是真正無法複製的紀念價值。

黑色Alcantara與Nappa皮革鋪陳出濃厚駕駛氛圍。（圖／翻攝McLaren網站）

性能不妥協

在滿滿榮耀包裝下，Artura Spider的性能依舊在線。3.0升V6雙渦輪混合動力系統可輸出約700匹馬力，0到96公里加速僅需3秒。新增的運動化排氣系統與低調尾飾，讓聲浪與外型一樣銳利，證明這不只是展示品，而是真正能上路狂奔的超跑。

混合動力系統可輸出約700匹馬力。（圖／翻攝McLaren網站）

限量10輛

這10輛Artura Spider MCL39 Championship Edition僅開放申請認購，且每位車主還能獲得一件2025年F1車隊總冠軍的專屬紀念藏品，由於數量稀少且具有歷史意義，這款冠軍特仕版，市場普遍預期身價只會再往上跳。

