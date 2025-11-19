【怎能不愛車】敞篷、拆門、還能越野！電動Jeep訂單排到2027

記者鍾釗榛／綜合報導

Jeep終於端出大家等了兩年的純電越野新作！2026年式Jeep Recon正式曝光，以最頂的Moab版本先行出擊，雙電馬達直接榨出650匹馬力、620 lb-ft 扭力，強度完全不輸超跑。而且四驅系統完整保留Jeep傳統，後軸還有15:1終傳比與電控差速鎖，前軸則採開放式差速器，越野DNA依舊到位。

Jeep Recon雙電馬達直接榨出650匹馬力。（圖／翻攝Jeep網站）

全地形狠角色

Recon比四門Wrangler長了約12.7公分，但軸距更短、車身也更壯，搭上33吋胎後，離地間隙來到23公分，進入角與離去角分別是33.8度和33.1度，各種泥地、坡地都是它的主場。再加上五種地形模式、專屬岩石模式，官方更強調油門調校是「可控、精準」的越野手感，完全不是一般電動 SUV 能比。

進入角與離去角分別是33.8度和33.1度。（圖／翻攝Jeep網站）

Jeep標誌性七孔會發光

雖然是電動車，但Recon維持Jeep特色，七柵式水箱罩直接做成可發光設計，頭尾燈採用Wrangler風格，前保桿還有雙紅色拖車鉤。車門、後側窗、後三角窗都能拆，標配雙層車頂，也能選Sky One-Touch敞篷頂，一鍵就能玩敞篷越野。

七柵式水箱罩直接做成可發光設計。（圖／翻攝Jeep網站）

Sky One-Touch敞篷頂。（圖／翻攝Jeep網站）

續航402公里

Recon使用 STLA Large平台，配上100.5 kWh電池，續航約402公里，最高時速180公里。車內兩具直立螢幕分別是12.3吋儀錶與14.5吋中控，搭配Uconnect 5系統與Alpine音響。後座放平後可提供近1,866公升的空間，前置行李廂也有足夠容量放下登機箱。

車內兩具直立螢幕分別是12.3吋儀錶與14.5吋中控。（圖／翻攝Jeep網站）

想買得等到2027

Jeep將於2026年初在墨西哥開始量產Recon，首先在美加上市，再推往全球。目前Jeep尚未公開正式售價，但最驚人的消息是2026年配額已滿，若現在下訂，最快要到2027才能交車！

Jeep Recon 2026年配額已滿。（圖／翻攝Jeep網站）

Jeep Recon電動越野車。（圖／翻攝Jeep網站）

