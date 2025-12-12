【怎能不愛車】既優雅又恐怖 只有Brabus能造出豪華猛獸

記者鍾釗榛／綜合報導

向來以「讓賓士變更兇」聞名的 Brabus，最近開始把魔爪伸向其他豪華品牌。這次他們盯上的，是英國名門Bentley Continental GT Speed，直接替這款豪華旅行車推出升級版「Brabus 900s」。既然是Brabus出手，當然不可能只有外觀調味而已。他們把原本的4.0升V8雙渦輪徹底強化到888匹馬力、扭力更達 1100 Nm，火力比原廠強出一大截。

Brabus 900s有敞篷與硬頂兩個車型。（圖／翻攝Brabus網站）

加速快到會懷疑人生

Brabus表示，無論你選硬頂或敞篷版GTC，0到100km/h加速只要2.9秒，已經正式踏入超跑領域。最高時速部分，敞篷版因安全考量被限制在約276km/h，但硬頂版則能推到約335km/h，完全不是原廠能比的數字。為了達成這個恐怖輸出，工程師換上兩顆全新渦輪、碳纖維進氣箱、重新調校ECU，還加上全新不鏽鋼排氣系統，車身再降20mm，整台車一眼就知道不是省油的燈。

廣告 廣告

0到100km/h加速只要2.9秒。（圖／翻攝Brabus網站）

碳纖維加好加滿

別擔心會認不出它，因為Brabus已經幫它換上一堆碳纖維擾流套件與22吋一體式輪圈，距離「不低調」只有一步之遙。敞篷版還推出一個頗具話題的「淺棕色」版本，存在感十足。

22吋一體式輪圈。（圖／翻攝Brabus網站）

內裝豪到失控

進到車內，你會發現Brabus把整套內裝換成貝殼紋皮革，全車可選任何你想得到的配色，完全客製化不設限。就連儀錶板的時鐘也重新設計，看得出來他們真的沒有打算放過車上任何一個細節。

Brabus把整套內裝換成貝殼紋皮革。（圖／翻攝Brabus網站）

強化後的Brabus 900s價格自然不便宜。雙門硬頂約從489,200歐元起跳，敞篷版本更達538,800歐元，而且這只是基本價，還沒選配。想感受888匹豪車的狂暴氣息，錢包勢必得做好心理準備。

Brabus 900s敞篷版。（圖／翻攝Brabus網站）

Brabus 900s硬頂版。（圖／翻攝Brabus網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】300小時手工噴漆！經典Defender豪奢版復活

【怎能不愛車】過了二年還值得等嗎？英國小跑車將登上展覽台

【怎能不愛車】百萬級客製 超稀有911 GT3、收藏家準備開搶

開賣秒入手！王陽明搶先成SUZUKI GSX-8TT第一位車主

