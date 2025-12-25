【怎能不愛車】日產電動休旅改款亮相 Google車機直接上身

記者鍾釗榛／綜合報導

日產2026年式Ariya。（圖／翻攝Nissan網站）

被不少車迷稱為「日系精品電動跑旅」的Nissan Ariya，自2021年問世後，終於在2025年底迎來關鍵中期改款。儘管近期北美市場傳出產品布局調整的聲音，但回到日本主場，Ariya反而火力全開，透過設計、科技與行路質感的全面進化，為電動旗艦續寫新篇章。

2026年式Ariya科技與行路質感的全面進化。（圖／翻攝Nissan網站）

外型更俐落

2026年式Ariya在外觀上走向更簡潔有力的路線。車頭改為無格柵設計，搭配線條更銳利的LED日行燈與重新雕塑的前保桿，整體視覺更低趴、更有侵略性。新款20吋鋁圈結合鋁合金與樹脂材質，不只好看，也兼顧空氣力學與輕量化。新增的「翡翠光」新車色，以電漿綠搭配黑色車頂，未來感直接拉滿，辨識度相當高。

新款20吋鋁圈更顯跑格。（圖／翻攝Nissan網站）

Google 直接住進車內

內裝維持原本廣受好評的日式簡約客廳風格，但科技核心幾乎是整套翻新。新 Ariya 捨棄舊有車機，全面導入Google Built-in系統，Google Maps、語音助理與 Play商店通通原生支援。導航也能即時搭配電池預熱，提升長途行駛與快充效率。此外，AC外部供電升級後，即使車輛上鎖仍可穩定輸出1,500W，露營、車宿或戶外用電都更方便。

車艙全面導入Google Built-in系統。（圖／翻攝Nissan網站）

行路質感再升級

動力配置延續66 kWh與91 kWh兩種電池，提供前驅與e-4ORCE雙馬達四驅選擇。這次改款重點放在懸吊調校，針對碎震過濾與舒適性下功夫，讓日常行駛更細膩。同步更新的Ariya Nismo性能版，則在保有高性能設定下，加入新世代車機與智慧距離控制，兼顧熱血與科技。

Ariya提供前驅與e-4ORCE雙馬達四驅選擇。（圖／翻攝Nissan網站）

台灣有望明年見

依照過往導入節奏推估，台灣市場最快有望在 2026 年下半年迎來這款換上「Google 大腦」的小改款 Ariya。

