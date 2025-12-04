【怎能不愛車】曬太陽就能跑！電動機車靠「翅膀」吸收能量

記者鍾釗榛／綜合報導

Mask Architects Solaris電動概念機車。（圖／翻攝 Mask Architects網站 ）

在電動車充電變成「花時間、花荷包」的時代，位於義大利撒丁島的Mask Architects乾脆跳出傳統框架，打造出一台靠太陽就能吃飽上路的電動重機Solaris。這款概念車最狂之處，就是停車時會從座椅下方伸出一圈「太陽能光伏翼」，直接自備充電站，完全不靠電線與電網。

Mask Architects Solaris會從座椅下方伸出「太陽能光伏翼」。（圖／翻攝Mask Architects網站）

仿生設計靈感來自豹子

Mask Architects以「發明家建築師」自居，把航空技術、綠能科技與建築工程通通塞進一台車。他們替Solaris注入的靈感竟然來自獵豹，修長的車頭、肌肉感十足的車架與前傾姿態，都把動物的爆發力轉化為機械線條。鋁碳複合車架讓車身輕又挺，後搖臂則用實心鋁製成，耐用度完全不輸主流重機。

廣告 廣告

Mask Architects Solaris設計概念來自獵豹。（圖／翻攝Mask Architects網站）

展開太陽能翼就能充電

Solaris最大亮點就是那片自動展開的太陽能「環形光伏陣列」。Mask Architects 表示，這套系統的能量捕捉效率比傳統太陽能板高150%，並透過智慧能源管理系統，把能量導入大容量鋰電池。基本上，只要陽光夠給力，Solaris 就能「自己餵自己」，用不到充電站也能持續騎。

環形光伏陣列效率遠高於太陽能板。（圖／翻攝Mask Architects網站）

配備科技感滿滿

Solaris採高扭力馬達、不用換檔、起步直接衝，還配有能量回收系統與數位儀表，能查看電池、速度與太陽能吸收量。夜間則有全車LED照明加持。不過，它目前仍是概念車，沒有量產時間、沒有性能數據、更沒有售價資訊，唯一確定的是，若真有車廠願意合作，Solaris絕對會是未來交通的新話題。

Mask Architects Solaris目前在概念階段。（圖／翻攝Mask Architects網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】Ranger區域限定 Super Duty戰力直逼重型皮卡

Audi Q系列年末優惠開炸！月付9,999就能開回家

146.5萬起入手德制福祉車！Caddy EasyLife超親民登場

Kia祭出16萬元大禮包！想換車的人現在最甜

