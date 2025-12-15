【怎能不愛車】最狂限量復刻 1900萬起、英國車廠重製經典蓮花跑車

記者鍾釗榛／綜合報導

Encor Series 1跑車。（圖／翻攝Encor網站）

如果你沒聽過「Encor」，別擔心，你不是唯一。這個英國全新品牌雖然名字陌生，但創辦團隊可是超豪華陣容，前Pagani、Koenigsegg、Aston Martin、Porsche、Lotus的資深工程主管通通在列，個個都有30年以上實戰經驗。如今，他們用首款作品Encor Series 1，要讓品牌直接空降玩家視線。

Encor Series 1集結眾多汽車工程專家的努力完成。（圖／翻攝Encor網站）

向經典Lotus Esprit S1致敬

Series 1以70年代的Lotus Esprit S1為靈感，車身保留原始俐落線條，再加上現代LED燈組、17/18吋輪圈、新保險桿等細節，經典味與未來感完美融合。而粉絲最愛的彈出式大燈也沒有缺席，復古魂直接滿到溢出。

Series 1以70年代的Lotus Esprit S1為靈感。（圖／翻攝Encor網站）

真正把經典操控現代化

底盤架構源自Esprit V8的標誌性「脊樑式」設計，再搭上全新的Sport 350懸吊、Bilstein減震器與升級轉向節。重量僅約1,202公斤，車身愈輕，樂趣愈大，Encor語氣滿滿地保證操控感能媲美經典Lotus。

Encor Series 1重量僅約1,202公斤。（圖／翻攝Encor網站）

400匹V8手排

經過全面升級的3.5L V8引擎，可輸出約400匹馬力、47.5kgm扭力，0到100km/h加速約4秒、極速可達282km/h。最驚喜的是它依然搭載手排變速箱，讓駕駛樂趣完整保留。

全面升級的3.5L V8引擎，可輸出約400匹馬力。（圖／翻攝Encor網站）

售價近1,900萬

內裝採皮革、Alcantara與鋁材鋪滿整個座艙，還支援Apple CarPlay、360度環景與與頂級超跑共用的資訊娛樂架構。Encor打算以現存Esprit V8為基礎打造50輛Series 1，售價從約美金575,000元（約台幣1,880萬元）起跳。首批客戶車將於明年4月交付。

內裝採皮革、Alcantara與鋁材鋪滿整個座艙。（圖／翻攝Encor網站）

Encor Series 1跑車。（圖／翻攝Encor網站）

