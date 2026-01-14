怎能不愛車／有錢還不一定買得到 最強Range Rover台灣預接單

記者鍾釗榛／綜合報導

Sport SV Carbon性能休旅車。（圖／JLR提供）

如果你以為Range Rover只代表豪華與舒適，那麼全新Range Rover Sport SV Carbon會直接顛覆想像。這款性能旗艦將動態操駕與現代奢華完美融合，從裡到外都被碳纖維包圍，徹底展現對輕量化與性能的極致追求。23 吋碳纖維輪圈、主動式四出尾管、陽極黑煞車卡鉗，搭配滿滿碳纖維空力套件，氣勢一出場就讓人知道它不是來當紳士的。

Sport SV Carbon性能休旅車。（圖／JLR提供）

23 吋碳纖維輪圈。（圖／JLR提供）

豪華跑車等級的戰鬥座艙

打開車門，迎面而來的是滿滿的性能氛圍。雙前座高性能座椅採用鍛造碳纖維椅背，搭配自發光SV徽飾與立體包覆設計，營造出宛如超跑座艙的駕駛感受。內裝大量使用Ultrafabrics頂級織品皮革與黑色麂皮頂篷，兼具環保理念與頂級觸感，再加上Body and Soul沉浸式音響座椅技術，讓每一次加速都伴隨震撼聲浪。

雙前座高性能座椅採用鍛造碳纖維椅背，搭配自發光SV徽飾與立體包覆設計。（圖／JLR提供）

635匹馬力暴力輸出

動力核心同樣不手軟，搭載4.4升V8雙渦輪MHEV動力系統，爆發出635匹馬力與750牛頓米扭力，0到100公里加速只要3.9秒，極速可達290公里。底盤導入最新6D Dynamics動態氣壓懸吊科技，透過液壓串聯系統即時調整車身姿態，不論過彎、加速或重踩煞車，車身都能保持穩定貼地。

0到100公里加速只要3.9秒，極速可達290公里。（圖／JLR提供）

訂製服務滿足層峰玩家

對極致性能玩家來說，還能選配碳纖維陶瓷矩陣煞車系統，搭配Brembo聯手打造的十字活塞卡鉗，制動力同樣凶猛。再升級23吋碳纖維輪圈，最多可減輕76公斤車重，操控反應更犀利。若還不夠獨特，SV Bespoke專屬訂製服務也能讓車主打造專屬風格。

23吋碳纖維輪圈，操控反應更犀利。（圖／JLR提供）

730萬起搶進層峰性能休旅圈

作為史上最強悍的Range Rover Sport，2026年式Sport SV Carbon正式導入台灣，全台限量30輛，建議售價730萬元起。首波預購還能免費升級原價38.1萬元的碳纖維陶瓷煞車系統，想要同時擁有超跑性能與頂級休旅氣場，這輛絕對是夢幻清單首選。

