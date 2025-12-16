【怎能不愛車】本田跑車回來了！Prelude預告現身台北車展

記者鍾釗榛／綜合報導

本田Prelude跑車。（圖／翻攝HONDA網站）

HONDA雙門跑車Prelude重返市場後，在北美與日本因售價偏高掀起不小爭議，沒想到「嘴上嫌、手卻很誠實」，訂單數字反而一路飆升。即便價格引發討論，Prelude依舊成功喚醒老車迷情懷，也吸引新世代買家目光。

本田Prelude銷售爆紅。（圖／翻攝HONDA網站）

油電雙門成稀有物種

放眼同級雙門車款，Prelude幾乎是唯一主打油電科技的存在。搭載2.0升油電系統與雙電動馬達，綜效輸出約200匹馬力，平均油耗達18.7 km/L，在性能與節能之間取得難得平衡，也難怪被視為「日系精品雙門」。

本田Prelude搭載2.0升油電系統與雙電動馬達，綜效輸出約200匹馬力。（圖／翻攝HONDA網站）

北美加價搶車

北美市場上市後，Prelude迅速進入加價販售狀態，部分經銷商開出加價1萬美元（約新台幣31.3萬元）的條件，甚至有車源喊到約新台幣177.5萬元，明顯高於原本約135.3萬元的建議售價。日本市場同樣火熱，單月訂單突破2,400張，原廠已緊急暫停接單。

Prelude在美國出現加價銷售的盛況。（圖／翻攝HONDA網站）

台灣車展首秀

好消息是，台灣本田已正式預告Prelude將於12月底台北車展亮相，等同宣告今年內確定登台。只是北美、日本的價格風波在前，Prelude未來在台灣如何定價，勢必成為本田的一大考驗，也將直接影響市場接受度。

本田Prelude跑車。（圖／翻攝HONDA網站）

