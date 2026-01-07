怎能不愛車／東京改裝車展預告登場 Land Cruiser變身鋼鐵堡壘

記者鍾釗榛／綜合報導

Blocker Iron Build改裝越野車。（圖／翻攝KUHL網站）

日本知名改裝品牌Kuhl Racing在2025年底才以GR86 Outroad吸引話題，沒想到新年一開始就端出更狂的作品，直接把Land Cruiser 250打造成重裝越野車。這不只是一次改裝展示，更象徵Kuhl正式告別過往低趴VIP路線，擁抱越野與探險風潮。

Kuhl Racing把Land Cruiser 250打造成重裝越野車。（圖／翻攝KUHL網站）

鋼鐵武裝上身

全新Iron Build系列主打「硬派實用」，車身外觀大量採用鋼製裝甲，包含前後保險桿護板、側踏板、粗壯的管狀擋泥板，底盤也有完整防護。車頂行李架搭配40吋IPF LED燈條，再加上前後擾流設計，讓這輛Land Cruiser不只看起來兇悍，實戰感也拉滿。

車身外觀大量採用鋼製裝甲。（圖／翻攝KUHL網站）

離地間隙破表

真正讓人咋舌的是升高幅度。透過可調懸吊與JAOS墊片，車身高度比原廠足足高出7吋，搭配22吋Kuhl輪圈與37吋橫濱泥地胎，總離地間隙達到約40公分，甚至超越Mercedes-AMG G 63 4×4²的水準，視覺與數據同樣震撼。

車身高度比原廠足足高出7吋，搭配22吋Kuhl輪圈與37吋橫濱泥地胎。（圖／翻攝KUHL網站）

實用與張揚之間的選擇

22吋輪圈對純越野玩家來說或許不算標準答案，但對Kuhl而言，這正是品牌精神的延伸。Iron Build將立體造型語彙與專業越野配備結合，重新定義「改裝實用性」。整車日本售價約679萬日圓，折合新台幣約140至150萬元，改裝套件則約新台幣18萬元，預計2026東京改裝車展首度亮相。

Blocker Iron Build將在2026東京改裝車展首度亮相。（圖／翻攝KUHL網站）

