【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化

記者鍾釗榛／綜合報導

Nissan Warrior概念皮卡。（圖／翻攝Nissan網站）

Nissan最近動作頻頻，推出Rogue PHEV後，馬上又端出全新Navara中型皮卡。雖然它的基礎源自三菱最新Triton，但日產可不是簡單換殼而已，而是針對外觀、底盤到整體設定全面重做，讓Navara看起來比原型車更有存在感。像是三槽式尾燈向經典D21致敬，加上前後C型燈組，讓整台車更粗獷更有特色。

Nissan Warrior基礎源自三菱最新Triton。（圖／翻攝Nissan網站）

越野性能大幅強化

第四代Navara由澳洲工程團隊Premcar全面參與調校，從都會道路到泥地、拖曳、滿載狀態都重新測試過，確保能應付當地多變的路況。不只如此，官方還公開Warrior高性能概念車，升高懸吊、17吋專屬鋁圈、32吋越野胎，配上強化底盤護板與更寬的輪距，看起來完全是硬派玩家夢寐以求的規格。

Warrior高性能概念車配備眾多越野套件。（圖／翻攝Nissan網站）

七種模式更好開

澳洲販售的Navara採用2.4升渦輪增壓柴油引擎，輸出201匹馬力與470 Nm扭力，搭配六速自排。入門車型具備電子後差速鎖，進階ST-X和PRO-4X則配上更智慧的超級四驅系統與托森限滑差速器，還能切換普通、經濟、砂石、雪地、泥地、沙地、岩石等七種駕駛模式。最大拖曳能力維持在3,500公斤，載重範圍則落在 950～1,047 公斤之間，定位相當實用。

採用2.4升渦輪增壓柴油引擎，輸出201匹馬力與470 Nm扭力。（圖／翻攝Nissan網站）

內裝保留按鍵更好操作

車艙設計與Triton相去不遠，仍可看到熟悉的布局。標配9吋觸控螢幕與7吋數位儀表，最重要的是保留大量實體按鍵，越野或載重時更方便操作。安全科技也不馬虎，像自適應巡航、盲點偵測、交通標誌辨識、緊急車道維持、誤踩油門防暴衝等功能通通上齊，完全符合現代皮卡該有的水準。

標配9吋觸控螢幕與7吋數位儀表。（圖／翻攝Nissan網站）

明年首季率先登陸澳紐市場

目前公開的皆是雙排座版本，日產將於明年第一季率先在澳洲與紐西蘭開售。至於其他市場何時導入，仍有待官方後續公布。不過從這次的變化來看，全新Navara顯然已準備好在中型皮卡市場打一場硬仗。

Nissan Warrior概念皮卡。（圖／翻攝Nissan網站）

