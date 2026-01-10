三立新聞網 setn.com

怎能不愛車／模仿帆船設計 愛快羅密歐發表最狂Giulia

三立新聞網

記者鍾釗榛／綜合報導

愛快羅密歐限量版Giulia Quadrifoglio Luna Rossa。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
愛快羅密歐限量版Giulia Quadrifoglio Luna Rossa。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）

當義大利最熱血的性能品牌，遇上征戰美洲盃的傳奇帆船隊，會擦出什麼火花？Alfa Romeo正式發表全球首演特別版「Giulia Quadrifoglio Luna Rossa」，這不只是單純聯名，而是工程、設計與競技精神全面融合的結晶。這款限量10輛的夢幻級座駕一推出就全數售罄，堪稱收藏家眼中的超級逸品。

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa一推出就全數售罄。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
Giulia Quadrifoglio Luna Rossa一推出就全數售罄。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）

帆船科技變成貼地飛行
Giulia Quadrifoglio Luna Rossa最大亮點，就是一整套為極速而生的碳纖維空力套件，讓它成為史上最強空力版本的Giulia。在時速300公里下，可產生約140公斤下壓力，足足是一般版的五倍，但風阻卻依然維持低檔表現。設計靈感來自Luna Rossa AC75帆船的雙翼結構，原本是讓船「飛」起來，現在反過來，讓車牢牢貼在地面狂飆。

廣告
換裝一整套為極速而生的碳纖維空力套件。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
換裝一整套為極速而生的碳纖維空力套件。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）

520匹義式猛獸心臟
動力部分依舊搭載招牌2.9升V6雙渦輪引擎，最大輸出520匹馬力，搭配機械式限滑差速器，彎道穩定度與出彎加速一次到位。空力、底盤與動力全面升級，讓這輛四門房車跑起來，完全就是披著西裝的超跑。

原廠標配蠍子管。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
原廠標配蠍子管。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）

外型內裝全是工藝品
外觀採用手工虹彩金屬塗裝，搭配紅色飾條與Luna Rossa字樣點綴，輪圈、廠徽也換上專屬紅色設計，碳纖維車頂、後視鏡與葉子板更是滿滿戰鬥感。內裝則由Sparco打造專屬賽車座椅，還把Luna Rossa帆船原帆材料融入儀表飾板，每一輛都像是藝術品等級的收藏品。

象徵性能的紅色廠徽。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
象徵性能的紅色廠徽。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
紅黑漸層的專屬輪圈。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
紅黑漸層的專屬輪圈。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）

義大利熱血的極致代表
Giulia Quadrifoglio Luna Rossa不只是性能房車，而是一件結合賽道科技、帆船工程與義式美學的移動雕塑。對Alfa Romeo來說，這不只是特仕車，而是品牌精神的巔峰之作。

內裝採用Luna Rossa帆船隊配色。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
內裝採用Luna Rossa帆船隊配色。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
方向盤換上紅色廠徽。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）
方向盤換上紅色廠徽。（圖／翻攝Alfa Romeo網站）

更多三立新聞網報導
紐柏林不是只有最速單圈 這次寫下「最慢」神話
Toyota本月優惠給到滿 送投影機、再給你80萬零利率
怎能不愛車／市區能跑、山路能衝 這款輕檔車有點狂
新年購車超有感！SUBARU現金回饋最高3萬元

其他人也在看

為教養院生洗牙 母子檔同心護弱勢

為教養院生洗牙 母子檔同心護弱勢

雲林人醫會，固定時間到雲林教養院，幫住民洗牙。其中有一位牙醫「陳丕修」，可以說是固定班底。他說，住民大多沒有自主能力，牙齒很難維持清潔，久不顧，就會影響口腔健康，所以固定時間就會來。而他的媽媽，高...

大愛電視 ・ 1 天前發表留言
阿根廷冬令發放 守護天使慈悲濟世

阿根廷冬令發放 守護天使慈悲濟世

阿根廷慈濟志工，在梅洛市「守護天使食堂」為貧困弱勢家庭發送過年禮物，幫助138家庭、共五百多人。糧食對於居民來說，讓節慶增添溫暖。分裝5公斤一袋的米、麵粉、麵條和食用油，阿根廷慈濟志工為138戶弱...

大愛電視 ・ 5 小時前發表留言
天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀

天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀

天文主題旅遊熱潮正席捲全球，2026年更將因許多天象奇觀成為旅行好時機。除了8月的日全食，從火箭發射到流星雨，都是年度盛...

世界日報World Journal ・ 9 小時前1
《何百芮的地獄戀曲》新年爆笑上檔　瑤瑤挑戰「與乳房對戲」自由發揮無極限

《何百芮的地獄戀曲》新年爆笑上檔　瑤瑤挑戰「與乳房對戲」自由發揮無極限

【互傳媒／記者 林郁芯／台北 報導】2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》已於1/4正式上線，各大平台熱播中

互傳媒 ・ 3 小時前發表留言
側邊一輛大吊車嚇瘋！　他載家人闖紅燈「成夾心餅乾」

側邊一輛大吊車嚇瘋！　他載家人闖紅燈「成夾心餅乾」

高雄市仁武區昨（9日）晚間發生一起車禍，一輛自小客車違規闖紅燈，結果接連和一輛大型吊車、自小客車發生碰撞，成為夾心餅乾，所幸車內駕駛含家屬都沒有生命危險，僅擦挫傷送醫。

中天新聞網 ・ 4 小時前1
柿子影言》陽光女子合唱團　收斂後愛的爆發

柿子影言》陽光女子合唱團　收斂後愛的爆發

《陽光女子合唱團》情感豐富不狗血，看完後讓人感到暖心(圖/壹壹喜喜 提供)

卡優新聞網 ・ 8 小時前發表留言

冬天雙手老是乾巴巴？日網大推MUJI隱藏版好物 只在「這裡」買得到

近期台灣冷空氣一波波南下，氣溫驟降、濕度偏低，不少人深受雙手乾裂、指緣起皮之苦，護手霜幾乎成了隨身必備。近來在日本社群掀起話題的一款護手霜，是MUJI無印良品官網與實體店面都買不到的「隱藏版」產品，這款護手霜僅能在便利商店入手，反而因稀有通路與高實用性引發熱烈討論，也悄悄成為不少訪日旅客列入清單的新

自由時報 ・ 2 小時前發表留言

阿原YUAN轉型全方位生活品牌 搶攻企業ESG與體驗經濟

台灣青草植物應用專家阿原YUAN，正式於台北松山區開設全新品牌體驗空間「香寓8號」，首度整合會員、企業合作與沉浸式五感體驗，積極布局體驗經濟，在銷售商品之餘，亦搶攻企業客製化活動與ESG合作市場。阿原董事長楊尚軒指出，2026年對品牌而言，是一個由內而外的轉型關鍵年，阿原不再只是單一產品的銷售，而是

自由時報 ・ 2 小時前發表留言
鵝絨變鴨絨？北臉韓國爆品標示造假　官方認錯13款商品

鵝絨變鴨絨？北臉韓國爆品標示造假　官方認錯13款商品

據《韓聯社》的深入調查，事件起於有韓國消費者在電商平台 Musinsa 購買北臉「1996復古羽絨外套」時，發現保暖度與手感與過去經驗落差極大，進一步檢測發現商品實際使用再生鴨絨，但標示仍為「鵝絨80%、羽毛20%」，質疑商品涉嫌造假。The North Face韓國代理商 Youngone Outd...

CTWANT ・ 20 小時前5
高雄市房屋租金中位數小漲 左營區租金最高

高雄市房屋租金中位數小漲 左營區租金最高

內政部公布去年下半年租金調查，全國的租金總價中位數為8500元，與去年上半年相同，高雄市租金中位數為7750元，則是微幅上揚。根據內政部的數據，去年下半年租金中位數最高的是新北市達1萬3000元，其次是台北市1萬2500元，高雄市則是7750元，在六都中僅高於台南市的7000元；與去年上半年相比，高

自由時報 ・ 2 小時前發表留言
珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅

珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅

多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她心愛的吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前2
「她」遭美智庫點名配合中國認知戰　民進黨：真站在台灣這邊？

「她」遭美智庫點名配合中國認知戰　民進黨：真站在台灣這邊？

即時中心／張英傑報導中國日前發動「圍台軍演」，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告，點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中國敘事」。而民進黨中國部昨（9）日晚間則在社群平台發文質疑，中國對台灣進行文攻武嚇時，國民黨幾乎不發一語，甚至還在立法院阻擋軍購預算，反問國民黨「真的站在台灣這一邊嗎？」

民視 ・ 1 小時前26
打造夢幻居家娛樂空間！2026年你最想要的4款影音逸品 感官沉浸大升級

打造夢幻居家娛樂空間！2026年你最想要的4款影音逸品 感官沉浸大升級

迎接 2026，居家影音娛樂悄然進化：螢幕更靈活、音場更沉浸，工作與娛樂無縫切換。精選四款居家影音逸品，結合前瞻科技與生活感設計，為日常帶來真正的升級體驗！

Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前發表留言
心血管疾病來得快又狠　醫療與復健費用靠它來擔保！

心血管疾病來得快又狠　醫療與復健費用靠它來擔保！

冬季冷氣團與寒流接連報到，全臺各地氣溫驟降，也讓心血管疾病風險隨之提升。低溫容易造成血管收縮、血壓上升，增加心肌梗塞、腦中風等急性心血管事件發生機率，南山人壽提醒，冬季是心血管疾病的高風險時期，民眾除了留意保暖與生活作息外，也應定期檢視自身保障是否足夠，為健康風險做好準備。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發表留言

林莎為阿公接《大陸尋奇》 登4000公尺高山出外景

開播35年的中視《大陸尋奇》，近期邀請林莎擔任外景主持人，從小看節目長大的她，毫不猶豫的因為阿公接下主持棒，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他的孫女、出現在他最愛看的節目裡」，而林莎父親同樣也是節目忠實粉絲。

中時新聞網 ・ 8 小時前發表留言
高市政策＋企業獲利提升　日股創新高ETF潛力看翹

高市政策＋企業獲利提升　日股創新高ETF潛力看翹

台新日本半導體ETF基金研究團隊表示，高市將政策轉向「實質投資」，半導體被明確列為國家戰略產業。若AI與晶片需求延續，未來2至3年半導體仍是日本成長主軸的龍頭族群，建議優先布局日本半導體ETF。統計至7日基金組合中，日股持有比重超過五成的海外股票基金合計有七檔，於近...

CTWANT ・ 1 小時前發表留言

北京不擋了…傳放行輝達H200晶片！外媒曝陸設下「4大封鎖線」

據知情人士透露，北京政府最快於本季批准部分國內企業進口輝達（NVIDIA）H200 AI晶片，但基於國家安全考量，仍對特定用途設下限制，至少有4大領域持續禁用。

中時財經即時 ・ 2 小時前1
去年對美出超飆至1501億美元 是前年647億美元的2.32倍

去年對美出超飆至1501億美元 是前年647億美元的2.32倍

財政部公布2025年出口6407.5億美元、首度飆破6千億美元大關，貿易出超達1571.4億美元、首破1500億美元，其中對美國出超就高達1501.2億美元，遠高於2024年的647億美元。財政部統計處長蔡美娜表示，我國去年出口年增34.9%、為近15年最大增幅，遙遙領先主要國家，「主要是AI商機沒

自由時報 ・ 1 小時前發表留言

北韓再控南韓挑釁 無人機1/4闖入北韓領空

根據北韓官媒北韓中央通信社(KCNA)，北韓今天(10日)表示，南韓1月4日又派遣一架無人機進入其領空，侵犯了北韓主權。 北韓中央通信社引述北韓軍方一名發言人的說法報導，這架無人機是從南韓仁川市(Incheon)一座島嶼起飛，飛行了8公里後在北韓領空內遭到擊落。北韓中央通信社稱，該無人機配備了監視相機，紀錄重要的北韓設施。北韓中央通信社發佈的照片顯示，一架無人機損毀成碎片，還有電子零件和北韓中央通信社稱該無人機拍攝的建築物空拍照。 北韓中央通信社表示：「即使政權更迭...(南韓)仍繼續透過邊境附近的無人機進行此類挑釁。」報導稱南韓是其「最敵對的敵人」。 自南韓總統李在明(Lee Jae Myung)去年6月就職以來，北韓一直拒絕李在明政府的和解姿態。李在明曾承諾將與平壤重新接觸，以緩和朝鮮半島(Korean Peninsula)的緊張局勢。 北韓中央通信社稱，南韓「永遠無法逃避加劇緊張局勢的責任」，並將「被迫付出沉重代價」。 一名南韓政府發言人並未立即回應置評請求。 北韓先前曾指控南韓於2024年10月派遣無人機飛越平壤。南韓前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)去年底被首爾特別檢

中央廣播電台 ・ 4 小時前發表留言
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通　姊妹失控竟打起來

祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通　姊妹失控竟打起來

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前92