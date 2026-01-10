怎能不愛車／模仿帆船設計 愛快羅密歐發表最狂Giulia
記者鍾釗榛／綜合報導
當義大利最熱血的性能品牌，遇上征戰美洲盃的傳奇帆船隊，會擦出什麼火花？Alfa Romeo正式發表全球首演特別版「Giulia Quadrifoglio Luna Rossa」，這不只是單純聯名，而是工程、設計與競技精神全面融合的結晶。這款限量10輛的夢幻級座駕一推出就全數售罄，堪稱收藏家眼中的超級逸品。
帆船科技變成貼地飛行
Giulia Quadrifoglio Luna Rossa最大亮點，就是一整套為極速而生的碳纖維空力套件，讓它成為史上最強空力版本的Giulia。在時速300公里下，可產生約140公斤下壓力，足足是一般版的五倍，但風阻卻依然維持低檔表現。設計靈感來自Luna Rossa AC75帆船的雙翼結構，原本是讓船「飛」起來，現在反過來，讓車牢牢貼在地面狂飆。
520匹義式猛獸心臟
動力部分依舊搭載招牌2.9升V6雙渦輪引擎，最大輸出520匹馬力，搭配機械式限滑差速器，彎道穩定度與出彎加速一次到位。空力、底盤與動力全面升級，讓這輛四門房車跑起來，完全就是披著西裝的超跑。
外型內裝全是工藝品
外觀採用手工虹彩金屬塗裝，搭配紅色飾條與Luna Rossa字樣點綴，輪圈、廠徽也換上專屬紅色設計，碳纖維車頂、後視鏡與葉子板更是滿滿戰鬥感。內裝則由Sparco打造專屬賽車座椅，還把Luna Rossa帆船原帆材料融入儀表飾板，每一輛都像是藝術品等級的收藏品。
義大利熱血的極致代表
Giulia Quadrifoglio Luna Rossa不只是性能房車，而是一件結合賽道科技、帆船工程與義式美學的移動雕塑。對Alfa Romeo來說，這不只是特仕車，而是品牌精神的巔峰之作。
