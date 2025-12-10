【怎能不愛車】一次擁有臥室、電影院、辦公室 雪鐵龍Elo大玩空間魔法

記者鍾釗榛／綜合報導

雪鐵龍正式發表全新Elo概念車，外觀看起來像一台可愛的小型掀背車，但車內空間卻大得驚人，最多能坐下六人。

雪鐵龍Elo概念車最多能坐下六人。（圖／翻攝Citroen網站）

雪鐵龍把整套設計理念稱為「能量泡泡」，以亮橘色妝點車身，搭配充滿律動感的玻璃車艙，看起來既前衛又活潑。同時，Elo採用全新專屬電動平台，後軸搭載電動馬達，採後輪驅動布局，雖然動力數據仍未公布，但畢竟仍是概念車階段。

雪鐵龍把整套設計理念稱為「能量泡泡」。（圖／翻攝Citroen網站）

中央駕駛位超吸睛

最大亮點無疑是中置駕駛艙，宛如麥拉倫F1或GMA T.50般的布局，不僅視野更佳，還能旋轉座椅與乘客互動，科技感十足。雪鐵龍也延續2022年Oli概念車的想法，把所有需要看的資訊直接投影在擋風玻璃上，以「懸浮」方式呈現；搭配經典單輻方向盤，細節滿滿。

雪鐵龍Elo採用中置駕駛艙。（圖／翻攝Citroen網站）

六座靈活空間好玩又實用

駕駛座後方與兩側均設有薄型可折疊座椅，而第二排則提供三張可拆卸座椅，拉到戶外立刻變野餐裝備。全車共六座，進出則透過對開車門搭配平坦地板，非常方便。雪鐵龍強調，這台車可以睡覺、看電影、辦公，一車多用。

車艙可變為臥室或影音劇院。（圖／翻攝Citroen網站）

生活靈感融入每個角落

Elo的內裝設計靈感來自運動服飾，兩張車內床墊採用迪卡儂充氣材質，既輕盈又耐用。車內內建投影螢幕，還有車載壓縮機，無論是充氣床、皮划艇或戶外設備，都能隨時補氣。加上車輪外推、尾翼與橙色細節點綴，Elo展現雪鐵龍全新世代的設計野心與玩心。

Elo的內裝設計靈感來自運動服飾。（圖／翻攝Citroen網站）

車內床墊採用迪卡儂充氣材質。（圖／翻攝Citroen網站）

