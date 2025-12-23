【怎能不愛車】歐洲新車直送 NISSAN全新休旅預告登上台北車展

記者鍾釗榛／綜合報導

NISSAN QASHQAI休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

在「2026 台北新車暨新能源車大展」正式登場前，NISSAN率先舉辦搶先預賞活動暖身，其中最吸睛的主角，莫過於首度在台灣亮相、搭載全新第3代e-POWER系統的跨界休旅QASHQAI。這款今年9月才在歐洲發表的新世代作品，提前現身台北，也被視為NISSAN電動化佈局的重要風向球。

NISSAN QASHQAI休旅車今年9月才在歐洲發表。（圖／記者鍾釗榛攝影）

第3代e-POWER上身

全新QASHQAI採用第3代e-POWER動力系統，核心為全新5合1模組化單元，引擎熱效率一舉拉升至42%，整體油耗表現比前一代再進步約一成。電動馬達最大輸出達151kW，起步與加速反應相當直接，同時支援EV模式與e-Pedal單踏板駕駛，日常通勤就像在開純電車一樣輕鬆。

QASHQAI採用第3代e-POWER動力系統。（圖／記者鍾釗榛攝影）

日常質感全面升級

除了動力升級，QASHQAI也針對車體結構剛性與NVH工程下足功夫，實際行駛時，車艙靜肅性與行路細膩度都有明顯提升。即便高速巡航或市區走走停停，都能感受到電動化帶來的平順與安定，成功拉近油電與純電之間的體驗差距。

QASHQAI也針對車體結構剛性與NVH工程下足功夫。（圖／記者鍾釗榛攝影）

賽道科技下放

NISSAN近年將Formula E電動方程式賽場累積的電池、電力管理與e-4ORCE全時四驅等技術，逐步下放至市售車款，e-POWER正是代表作之一。不必插電、沒有里程焦慮，卻能享受電動車的加速快感與靜謐感，也讓QASHQAI成為電動轉型時代中，相當務實又有魅力的選擇。

