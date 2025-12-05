【怎能不愛車】比Kuga小一號 福特越野車讓粉絲狂敲碗

記者鍾釗榛／綜合報導

福特現行版Bronco越野車。（翻攝FORD網站）

福特Bronco越野車系列近年聲勢高漲，從美國熱賣的Bronco、Bronco Sport，到中國限定的Bronco EV，如今又傳出家族再添新成員。不過最新款並不會在美國亮相，而是專為歐洲市場打造的插電式混合動力SUV，預計2027年正式登場。

福特Bronco EV電動越野車。（翻攝Ford網站）

定位更小、更都會、更歐洲

這款名為「Bronco」的小型SUV嚴格來說與美國版Bronco沒太大關聯。它將比台灣熟知的Kuga更小，尺碼介於Puma與Kuga之間，走的是「都會越野」風格，而不是硬派越野路線。

雖然掛上Bronco名字，但個性更都會、線條更現代，首波採用插電式混合動力系統，未來可能增加更多動力選擇。不過，目前看來純電版本還沒在福特規劃內。

歐版Bronco外型將延續現行版基礎。（翻攝FORD網站）

歐版Bronco成新救星

為了提升產能，福特將這款新車安排在西班牙瓦倫西亞工廠生產，這裡目前只有Kuga一款車型。隨著Mondeo、Galaxy、S-Max 等歐洲老戰將陸續退役，福特正在重整歐洲策略，而新 Bronco 有望為工廠注入新動能。

小型越野車近幾年廣受歡迎。（翻攝FORD網站）

Bronco扮演新時代的重要角色

面對歐洲市場快速轉變，福特正重新調整品牌方向。這款全新小型Bronco不只是擴編SUV家族，更是福特迎向永續與精簡產品線的重要一步。正式亮相雖然還要等上幾年，但已經讓歐洲車迷提前興奮，美國粉絲則只能含淚看著別人玩。

