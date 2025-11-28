【怎能不愛車】沒後窗也能超時尚！Skoda 100變身未來電動車

記者鍾釗榛／綜合報導

如今的Skoda已經不是昔日的東歐小車品牌，而是堂堂歐洲第三大銷售王，截至10月市佔率達6.3%，寫下品牌百年最佳成績。不過即便如此，Skoda並沒有忘記當年的經典老車，反而推出一整個「經典車改造」系列，用純電、未來派的方式，重新詮釋那些在共產時代生產、卻深具代表性的車款。

Skoda 100電動概念車源自經典車改造。（圖／翻攝Skoda網站）

70年代經典 變身純電潮車

這回被點名的是1969～1977年大賣百萬輛的Skoda 100/110轎車。Skoda設計團隊把它當作假想的純電後繼車，直接套上品牌最新的「Modern Solid」設計語彙，但不走復古路線，反而玩得超開。最震撼的，是這台車竟然沒有後窗！後方改成與車身同色的弧形面板，中間的鰭片還兼具進氣口與第三煞車燈功能，未來感濃到像科幻電影。

廣告 廣告

Skoda 100電動概念車，源自1969～1977年大賣百萬輛的Skoda 100/110轎車。（圖／翻攝Skoda網站）

保留經典細節更前衛

雖然「想像版」的Skoda 100 已不是後置引擎，但設計師依然在後葉子板補上經典通風口，象徵性滿滿。前後的細長LED燈條則致敬初代100的鍍鉻飾條。連前葉子板上保留的「油箱蓋」也變成充電介面，既懷舊又實用。

設計師依然在後葉子板補上經典通風口。（圖／翻攝Skoda網站）

尺寸比昔日大一號

初代Skoda 100車長只有4.1公尺，是標準小車。但這次的純電繼任者概念，則以現行的速派為基底，身形更大、更有氣勢。純電車原本就比較容易擁有短前後懸，甚至讓設計師想像出「雙後行李箱」的布局，更突顯新平台的彈性空間。

Skoda 100電動概念車身形更大、更有氣勢。（圖／翻攝Skoda網站）

不會量產卻越做越多

可惜的是，這些「重生版經典」都是Skoda設計師的業餘創作，並不會變成量產車。但隨著Octavia、Superb都準備全面轉向純電，這些概念反而像在暗示Skoda未來的設計方向。尤其Vision O的亮相讓人更確定，品牌正加速邁向新時代。

Skoda 100電動概念車設計圖。（圖／翻攝Skoda網站）

更多三立新聞網報導

加「回鍋油」性能更好！奧迪柴油引擎不只能吃植物油、還快到像電動車

騎車不當低頭族 SHOEI安全帽把導航直接投到你眼前

重7.7公斤！Porsche賽車迷必收、巨型限量紀念冊解密

【怎能不愛車】電動超跑王再＋1 喊價破億、性能數據狂到不合理

