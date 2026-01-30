怎能不愛車／沒進博物館、只在工廠生灰塵 傳奇賽車再度甦醒

記者鍾釗榛／綜合報導

1985年三菱Pajero Evolution冠軍車。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

提到三菱的賽車歷史，許多人直覺聯想到拉力賽，但真正把品牌地位推到巔峰的，其實是被譽為「地表最殘酷」的達卡拉力賽。在黃沙、碎石與泥濘交錯的極端環境中，Pajero Evolution不只撐到最後，還寫下至今無人能破的奪冠紀錄，成為達卡史上最成功的車款。

Pajero寫下至今無人能破的奪冠紀錄。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

卻沉睡在工廠角落

時間拉回1985年，三菱首度拿下達卡拉力賽冠軍，這輛披著經典賽車塗裝的Pajero Evo成為傳奇起點。然而比賽結束後，它沒有被送進博物館，而是靜靜停放在工廠一角，一放就是將近40年。對一輛改寫歷史的賽車來說，這樣的結局顯得格外低調。

廣告 廣告

Pajero Evolution冠軍車靜靜停放在工廠一角，一放就是將近40年。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

修復不為變新

這次修復工程，三菱選擇「尊重歷史」而非徹底翻新。車身上當年比賽留下的刮痕與凹陷全數保留，只針對塗裝細節整理，真正全面翻修的是引擎與底盤。老一輩工程師與年輕世代並肩作業，讓整個過程更像是一場活生生的品牌傳承。

車身上當年比賽留下的刮痕與凹陷全數保留，只針對塗裝細節整理。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

傳奇正式回歸

當引擎重新點火，Pajero Evo迎來數十年來的首次試駕。聲浪、姿態與氣勢，彷彿一秒回到1985年那場超過一萬公里、從巴黎出發的達卡賽事。後來的12座冠軍與七連霸神話，正是從這輛車開始。如今它再次奔馳，象徵的不只是修復完成，而是三菱最純粹、最狂野的賽車靈魂正式歸位。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／內燃機最後浪漫？純燃油V8超跑台灣現身

怎能不愛車／AMG C63四缸策略翻車？賓士靠這輛新車止血

保時捷把Macan開進大海 不是概念而是真實量產

怎能不愛車／全球僅25個名額 這輛楔形跑車售價很驚人

