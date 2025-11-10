【怎能不愛車】法式浪漫上街！雷諾Twingo重生，科技×可愛一次擁有

記者鍾釗榛／綜合報導

雷諾Twingo E-Tech。（圖／翻攝Renault網站）

還記得那台在1995年台北街頭穿梭的小巧Twingo嗎？這款法國雷諾代表作，將在2026年以全新電動版本「Twingo E-Tech」華麗復活！全車重新設計、保留初代的圓眼萌樣與三個引擎蓋通風口，還加入紅色警示燈致敬老款神韻。這次不再是懷舊復刻，而是結合法式浪漫與現代科技，讓小車也能電力十足。

雷諾Twingo E-Tech保留初代的圓眼萌樣與三個引擎蓋通風口。（圖／翻攝Renault網站）

更聰明、更實用

新世代Twingo仍保有「都會精靈」的靈魂，車長3,789毫米、寬1,720毫米、重僅1,200公斤，比以往更有份量卻依然靈活。雷諾貼心保留後門與外掀式後窗設計，既懷舊又實用。車室空間驚人靈活，後座可獨立滑動、前座椅還能完全放平，搭配高達1,000公升的行李空間，通勤、購物或出遊都超方便。

車長3,789毫米、寬1,720毫米、重僅1,200公斤。（圖／翻攝Renault網站）

小車也能玩科技

進到車內，科技氛圍滿滿。配備7吋全液晶儀錶板與10吋多媒體螢幕，支援智慧連線；同時保留三個實體冷氣旋鈕與方向盤按鍵，讓操作更直覺不煩躁。車身顏色延伸進入內裝設計，繽紛又溫馨，讓人一上車就感受到雷諾的「法式幽默」。

配備7吋全液晶儀錶板與10吋多媒體螢幕。（圖／翻攝Renault網站）

充電快又省電

新款Twingo搭載27.5kWh磷酸鐵鋰電池，續航里程達263公里，使用50kW快充只要半小時就能從10%充到80%。雖然只有80匹馬力、0到100公里加速需12.1秒，但靈活度滿點、速度上限130公里，城市通勤完全夠用。雷諾更貼心加入雙向充電功能，可反向供電，露營或戶外使用超方便。

Twingo搭載27.5kWh磷酸鐵鋰電池，續航里程達263公里。（圖／翻攝Renault網站）

入手價親民又有型

Twingo E-Tech將於2026年初在斯洛維尼亞生產、歐洲開賣，預計售價不到新台幣75萬元，比福斯ID.1更具競爭力。它不只是小車復興，更是雷諾用「小而強」詮釋電動時代的浪漫宣言。

雷諾Twingo E-Tech。（圖／翻攝Renault網站）

