怎能不愛車／特斯拉前員工創業 打造限量手工電動跑車

記者鍾釗榛／綜合報導

在電動車越做越大、電池越堆越重的時代，一家來自英國倫敦Brixton的新創品牌Longbow，選擇走一條完全相反的路。由前Tesla與Lucid工程師聯手創立，Longbow正式發表首款量產純電跑車Speedster，主打「Featherweight Electric Vehicle」超輕量級電動跑車概念，目標只有一個：把駕馭樂趣找回來。

Longbow Speedster以駕駛樂趣為開發核心。（圖／翻攝Longbow網站）

比Lotus還輕的電動跑車

Speedster整備重量僅約895公斤，比Lotus Emira還輕上將近550公斤，幾乎顛覆電動車給人笨重的刻板印象。即使身形精瘦，續航力依舊達到約442公里（WLTP 標準），0到100 km/h 加速只要3.5秒，性能完全不輸主流跑車。

廣告 廣告

Speedster整備重量僅約895公斤。（圖／翻攝Longbow網站）

鋁合金底盤＋務實零件哲學

Longbow沒有花好幾年自研所有零件，而是採取聰明策略，選用成熟可靠的電動馬達與電池系統，再搭配自家開發的鋁合金輕量化底盤，打造出真正能量產、能上路的電動跑車。聯合創辦人Daniel Davey表示，他們不是在做概念車，而是要打造一輛真正有靈魂的跑車。

Longbow Speedster選用成熟可靠的電動馬達與電池系統。（圖／翻攝Longbow網站）

半年從草圖變成能開的車

最讓人驚豔的是開發速度。Longbow僅花6個月，就從設計草圖完成可實際行駛的量產原型車，效率是傳統車廠的三分之一。背後團隊來自 Tesla、Lucid、Lotus 等品牌，工程實力成為最大後盾。

Longbow僅花6個月，就從設計草圖完成可實際行駛的量產原型車。（圖／翻攝Longbow網站）

限量手工打造

Speedster將於英國純手工生產，全球限量150輛，售價為84,995英鎊，約新台幣360萬元。未來品牌也規劃推出價格更親民、非限量的硬頂版本Roadster，正式進軍高性能電動跑車市場。

Longbow Speedster限量電動跑車。（圖／翻攝Longbow網站）

Longbow Roadster電動跑車。（圖／翻攝Longbow網站）

更多三立新聞網報導

Defender首戰達卡就奪冠 沙漠戰駒震撼全球

獨／買特斯拉不只看關稅 達人：今年將有一個關鍵升級

美國直球對決 這項要求將促使「美製車0關稅」！

被當成倉庫裡的破銅爛鐵 身分其實是1.8億傳奇跑車

