怎能不愛車／玩具總動員聯名 胡迪、翠絲、巴斯光年變保時捷911

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者鍾釗榛／台北報導

保時捷跟皮克斯的合作，真的已經進化到「把動畫角色開上路」的等級。繼2022年911 Sally Special拍出約新台幣1.1億元（360萬美元）天價之後，兩大品牌這次再度聯手，直接把《玩具總動員》三大人氣角色，胡迪、翠絲、巴斯光年，全都變成911家族的專屬訂製車。

保時捷《玩具總動員》特製車匯集三大人氣角色。（圖／翻攝Porsche網站）

這次的作品不是單一車型，而是三輛各自代表角色個性的911。更誇張的是，全部細節都靠手工完成，而且完全沒有使用貼紙，全靠保時捷Sonderwunsch客製部門一筆一筆噴漆完成，每台車平均就要超過350小時工時，已經不是改裝，是藝術創作等級。

廣告 廣告

保時捷《玩具總動員》特製車全部細節都靠手工完成。（圖／翻攝Porsche網站）

先看胡迪版本，基礎車型是911 Carrera T，整體以牛仔褲藍為靈感，但最狂的是車身質感竟然是「真的牛仔布壓進濕漆裡」做出紋理效果，再透過高爾夫藍、深海藍與白色混漆堆疊出層次感。搭配咖啡色與金色細節、警徽靈感輪圈，連門一打開還會看到胡迪名言直接亮起，儀式感拉滿。

胡迪版保時捷911 Carrera T。（圖／翻攝Porsche網站）

翠絲則是911 Targa 4 GTS，走的是西部女牛仔風格。車身採珠光白金屬塗裝，搭配紅色手繪線條，輪圈與細節點綴金色元素，甚至連Targa字樣都改成「Jessie」。內裝用深藍皮革搭配紅、灰縫線，座椅還藏牛仔布紋理，開門瞬間還會出現經典台詞「Yee Haw！」，完全角色化到極致。

翠絲版版時節911 Targa 4 GTS。（圖／翻攝Porsche網站）

最吸睛的巴斯光年版本，直接上911 GT3 RS，而且還是魏斯阿赫套件版本。整台車以白色為基底，搭配紫色與綠色塗裝，幾乎就是把太空服搬到車身上，連尾翼都刻意強化「展翅」意象。車內同樣藏滿彩蛋，門檻還會亮出經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠！」。

巴斯光年版本保時捷911 GT3 RS。（圖／翻攝Porsche網站）

這三輛911不只是展示品，最終還會整組拍賣出售，所得將捐給多個慈善機構。對車迷來說，這已經不是單純的聯名，而是把童年、動畫與汽車工藝，全部疊加成一個幾乎不可能複製的收藏級作品。

更多三立新聞網報導

1200萬買一輛福特 復刻版拉力神車限量150輛

1800萬修車一點都不貴 藍寶堅尼Countach身價翻倍

NVIDIA加持賓士新S-Class 台灣第三季導入、預售價公布

F1摩納哥稀有聯名 TAG Heuer竟用「V12活塞」顯示時間

