【怎能不愛車】百萬內最殺價格！鴻華先進Bria電動車89.9萬起

記者鍾釗榛／綜合報導

Foxtron Bria電動車。（圖／翻攝鴻華先進網站）

Foxtron鴻華先進正式推出品牌首款量產新車「Bria」，也就是先前多次曝光的 Model B量產版，象徵國產電動車正式進入實戰階段。首波一次端出Elegant、Emerge、Pioneer三種車型，售價分別為新台幣89.9萬、104.9萬與114.9萬元，直接鎖定百萬內至百萬出頭的主流電動車市場。

Foxtron Bria售價新台幣89.9萬起。（圖／翻攝鴻華先進網站）

續航力成為一大賣點

Bria系採用57.7 kWh磷酸鋰鐵電池，在NEDC規範下，官方公布最長續航可達516公里，對通勤與假日出遊都相當夠用。車身尺碼為4,315 x 1,885 x 1,535 mm，屬於都會型跨界設定，車重依車型不同介於1,870至2,020公斤之間，兼顧空間與操控。

Foxtron Bria最長續航可達516公里。（圖／翻攝鴻華先進網站）

科技座艙上身

座艙配置延續鴻海科技日亮相的科技風格，全車系標配9.2吋數位儀表與15.6吋中控觸控螢幕，UX智慧座艙整合電控出風口、SEAS音響與自然語音辨識。中高階車型預期將配有360度環景、氛圍燈與全景玻璃天幕，行李廂最大可擴充至1,043公升，並在中階以上追加52 升前行李廂，實用性明顯加分。

全車系標配9.2吋數位儀表與15.6吋中控觸控螢幕。（圖／翻攝鴻華先進網站）

充電效率與主動安全

Bria採用Type2／CCS2充電規格，AC慢充最高7 kW、DC快充支援至134 kW，官方數據顯示10%充至80%約30分鐘即可完成。駕駛輔助方面則一次給好給滿，ACC、AEB、車道維持與後方車流警示等Level 2 ADAS系統全數到位，並支援OTA與智慧車聯App，讓用車體驗持續進化。

採用Type2／CCS2充電規格。（圖／翻攝鴻華先進網站）

