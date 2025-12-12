三立新聞網 setn.com

【怎能不愛車】百萬級客製 超稀有911 GT3、收藏家準備開搶

三立新聞網

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche限量車。（圖／Porsche提供）
保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche限量車。（圖／Porsche提供）

全新911 GT3 90 F. A. Porsche，不只是一輛跑車，更是一份史詩級的設計情感紀念。這款向傳奇設計師Ferdinand Alexander Porsche致敬的限量經典，他也是保時捷創辦人Ferdinand Porsche的孫子，常被稱為F. A. Porsche。

911 GT3 90 F. A. Porsche紀念銘牌。（圖／Porsche提供）
911 GT3 90 F. A. Porsche紀念銘牌。（圖／Porsche提供）

911 GT3 90 F. A. Porsche只造90輛，其中一輛已被他的兒子Mark Porsche收藏。採售價未公布、但配備與工藝規格幾乎無上限的客製化水準，市場預估稀有度將遠超千萬級收藏車款。

廣告
911 GT3 90 F. A. Porsche只造90輛。（圖／Porsche提供）
911 GT3 90 F. A. Porsche只造90輛。（圖／Porsche提供）

向傳奇致敬

這款致敬作品的靈感來自F. A.在1980年代駕駛的G-Series 911，由保時捷Sonderwunsch特殊訂製部門操刀，結合Heritage Design設計語彙，打造一部真正「以功能定義美感」的收藏級 GT3。從 2026 年 4 月起開放客製化訂購，每部車還附上一只限量版 Porsche Design Chronograph 1 腕錶與專屬旅行袋，完整呈現 Porsche Design 的工藝精神。

保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche，由保時捷Sonderwunsch特殊訂製部門操刀。（圖／Porsche提供）
保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche，由保時捷Sonderwunsch特殊訂製部門操刀。（圖／Porsche提供）

專屬的各項設計

為了重現F. A. Porsche.最愛的Oak Green Metallic，保時捷特別研發獨一無二的 F. A. Green Metallic。這款車不只外型走深綠經典，車內更以F. A. Porsche最愛外套的格紋布料重新詮釋座椅、手套箱與地墊。松露棕真皮、石灰黃色縫線加上復古木製排檔桿，整體氛圍濃厚到彷彿能讀到他當年設計911的筆觸與氣味。

車內更以F. A. Porsche最愛外套的格紋布料重新詮釋座椅。（圖／Porsche提供）
車內更以F. A. Porsche最愛外套的格紋布料重新詮釋座椅。（圖／Porsche提供）

更內斂的公路跑格

本車以911 GT3 Touring為基礎，搭載4.0升六缸水平對臥自然進氣引擎，最大馬力510 PS、峰值扭力450 Nm。為了呼應傳統元素，Sport Classic消光黑輪圈、中央鎖定機制與1963經典盾徽也都完整復刻。買家需在完成全車客製化後才會開始組裝，每一輛車都像一件工藝作品，而不是生產線的產品。

911 GT3 90 F. A. Porsche最大馬力510 PS、峰值扭力450 Nm。（圖／Porsche提供）
911 GT3 90 F. A. Porsche最大馬力510 PS、峰值扭力450 Nm。（圖／Porsche提供）
Sport Classic消光黑輪圈。（圖／Porsche提供）
Sport Classic消光黑輪圈。（圖／Porsche提供）

買車還送藝術品等級腕錶與紀念雪橇

每位車主都能拿到專屬的Chronograph 1腕表，錶盤細節、夜光塗層、鈦合金錶殼與911 GT3同款擺陀，全都按照紀念版重新設計。背面甚至刻有限量編號「XX/90」。連旅行袋也與車內一致採用松露棕真皮與F. A.格紋點綴。更驚喜的是，保時捷同步推出限量90件的Porsche Junior碳纖維紀念雪橇，外觀同樣採用F. A. Green Metallic，堪稱收藏家必搶。

保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche限量車。（圖／Porsche提供）
保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche限量車。（圖／Porsche提供）

更多三立新聞網報導
開賣秒入手！王陽明搶先成SUZUKI GSX-8TT第一位車主
【怎能不愛車】美建國250周年限定 Corvette ZR1X超限量版
【怎能不愛車】Opel Astra小改款 內裝科技大升級
【怎能不愛車】平價跨界小休旅 渦輪、四驅、雙12.3吋螢幕全都給

其他人也在看

超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場

超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場

總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失

緯來新聞網 ・ 18 小時前53
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我

昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我

梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前153
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

EBC東森娛樂 ・ 21 小時前26
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾

健康2.0 ・ 2 小時前2
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

EBC東森新聞 ・ 14 小時前118

墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及

墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...

聯合新聞網 ・ 3 小時前8
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場

如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場

體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。

FTV Sports ・ 20 小時前13
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。

中天新聞網 ・ 2 小時前82
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。

中時新聞網 ・ 20 小時前24
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫

棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫

中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲

自由時報 ・ 1 天前28
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99%　親中總統急跳腳

恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99%　親中總統急跳腳

即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。

民視 ・ 1 天前213

南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」

富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。

中時新聞網 ・ 6 小時前8
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」　降息難救大盤

快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」　降息難救大盤

近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前11
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做

女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做

一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。

鏡報 ・ 19 小時前6
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」　影響台灣降溫時程曝

入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」　影響台灣降溫時程曝

東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前2
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販

強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前2
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看

新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看

帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。

中天新聞網 ・ 23 小時前35
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意

媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......

風傳媒 ・ 9 小時前77
一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢

一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢

國泰永續高股息（00878）今年第四季配息今（12）日正式入帳，每股配發0.4元，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前發起對話