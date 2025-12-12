【怎能不愛車】百萬級客製 超稀有911 GT3、收藏家準備開搶

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷全新 911 GT3 90 F. A. Porsche限量車。（圖／Porsche提供）

全新911 GT3 90 F. A. Porsche，不只是一輛跑車，更是一份史詩級的設計情感紀念。這款向傳奇設計師Ferdinand Alexander Porsche致敬的限量經典，他也是保時捷創辦人Ferdinand Porsche的孫子，常被稱為F. A. Porsche。

911 GT3 90 F. A. Porsche紀念銘牌。（圖／Porsche提供）

911 GT3 90 F. A. Porsche只造90輛，其中一輛已被他的兒子Mark Porsche收藏。採售價未公布、但配備與工藝規格幾乎無上限的客製化水準，市場預估稀有度將遠超千萬級收藏車款。

廣告 廣告

911 GT3 90 F. A. Porsche只造90輛。（圖／Porsche提供）

向傳奇致敬

這款致敬作品的靈感來自F. A.在1980年代駕駛的G-Series 911，由保時捷Sonderwunsch特殊訂製部門操刀，結合Heritage Design設計語彙，打造一部真正「以功能定義美感」的收藏級 GT3。從 2026 年 4 月起開放客製化訂購，每部車還附上一只限量版 Porsche Design Chronograph 1 腕錶與專屬旅行袋，完整呈現 Porsche Design 的工藝精神。

保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche，由保時捷Sonderwunsch特殊訂製部門操刀。（圖／Porsche提供）

專屬的各項設計

為了重現F. A. Porsche.最愛的Oak Green Metallic，保時捷特別研發獨一無二的 F. A. Green Metallic。這款車不只外型走深綠經典，車內更以F. A. Porsche最愛外套的格紋布料重新詮釋座椅、手套箱與地墊。松露棕真皮、石灰黃色縫線加上復古木製排檔桿，整體氛圍濃厚到彷彿能讀到他當年設計911的筆觸與氣味。

車內更以F. A. Porsche最愛外套的格紋布料重新詮釋座椅。（圖／Porsche提供）

更內斂的公路跑格

本車以911 GT3 Touring為基礎，搭載4.0升六缸水平對臥自然進氣引擎，最大馬力510 PS、峰值扭力450 Nm。為了呼應傳統元素，Sport Classic消光黑輪圈、中央鎖定機制與1963經典盾徽也都完整復刻。買家需在完成全車客製化後才會開始組裝，每一輛車都像一件工藝作品，而不是生產線的產品。

911 GT3 90 F. A. Porsche最大馬力510 PS、峰值扭力450 Nm。（圖／Porsche提供）

Sport Classic消光黑輪圈。（圖／Porsche提供）

買車還送藝術品等級腕錶與紀念雪橇

每位車主都能拿到專屬的Chronograph 1腕表，錶盤細節、夜光塗層、鈦合金錶殼與911 GT3同款擺陀，全都按照紀念版重新設計。背面甚至刻有限量編號「XX/90」。連旅行袋也與車內一致採用松露棕真皮與F. A.格紋點綴。更驚喜的是，保時捷同步推出限量90件的Porsche Junior碳纖維紀念雪橇，外觀同樣採用F. A. Green Metallic，堪稱收藏家必搶。

保時捷全新911 GT3 90 F. A. Porsche限量車。（圖／Porsche提供）

更多三立新聞網報導

開賣秒入手！王陽明搶先成SUZUKI GSX-8TT第一位車主

【怎能不愛車】美建國250周年限定 Corvette ZR1X超限量版

【怎能不愛車】Opel Astra小改款 內裝科技大升級

【怎能不愛車】平價跨界小休旅 渦輪、四驅、雙12.3吋螢幕全都給

