【怎能不愛車】皇冠不只一種樣子！CROWN SPORT台北車展亮相

記者鍾釗榛／綜合報導

豐田 CROWN SPORT 混動跑旅。（圖／翻攝Toyota網站）

「2026台北新車暨新能源車大展」即將開幕，Toyota也準備端出話題新菜色，車迷敲碗已久的新世代跑旅CROWN SPORT確定現身展場。這款定位更年輕、線條更動感的運動型休旅，是新世代皇冠家族的第二位成員，一登場就把焦點牢牢抓住。

豐田CROWN SPORT將在「2026台北新車暨新能源車大展」現身。（圖／翻攝Toyota網站）

跑旅比例更到位

CROWN SPORT同樣奠基於Toyota GA-K平台，車身尺碼為4,720mm車長、1,880mm車寬與1,565mm車高，雖然比現行Crown Crossover短了約26公分，但藉由更寬、更高的SUV輪廓，視覺與實用性都更有跑旅味道。軸距縮短至2,770mm，也讓操控表現更俐落，兼顧舒適與駕馭樂趣。

CROWN SPORT奠基於Toyota GA-K平台。（圖／翻攝Toyota網站）

熟悉卻更精緻的座艙氛圍

走進車內，CROWN SPORT延續皇冠家族一貫的科技鋪陳，12.3吋全數位儀表搭配12.3吋中控觸控螢幕，操作直覺、資訊清楚。後廂基本容積為397公升，透過6/4分離傾倒後座，無論日常通勤或假日出遊都能輕鬆應付。

車艙配備12.3吋全數位儀表搭配12.3吋中控觸控螢幕。（圖／翻攝Toyota網站）

雙油電動力撐起性能與節能

動力部分，海外市場提供2.5升Hybrid與2.5升PHEV插電式油電兩種選擇，綜效輸出分別達234匹與 306 匹馬力，兼顧節能效率與加速表現。對於想要運動感又不想放棄油電優勢的買家來說，CROWN SPORT正好補上關鍵空缺。

動力有2.5升Hybrid與2.5升PHEV插電式油電兩種選擇。（圖／翻攝Toyota網站）

車展焦點提前卡位

隨著CROWN SPORT確認登上台北車展舞台，Toyota也替皇冠家族打出更年輕、多元的一張牌。未來是否導入台灣市場，勢必成為展後最受關注的話題之一。

