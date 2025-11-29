【怎能不愛車】皮革＋木製美學！SP40美到讓現代跑車汗顏

記者鍾釗榛／綜合報導

SP40 Restomod改裝車。（圖／翻攝 Iconic Auto Sports網站 ）

來自阿根廷Iconic Auto Sports的SP40 Restomod，外型一出場就像走進時光隧道，讓人完全無法忽視。它的靈感源自1934年福特Model 40 Special Speedster，但神韻之中又藏著現代性能跑車的狂野基因，呈現出一種復古、藝術、機械美感三合一的獨特魅力。

SP40 Restomod一出場就像走進時光隧道。（圖／翻攝Iconic Auto Sports網站）

Coyote V8壓進車鼻

SP40並不是只靠外型耍帥，它搭載第三代福特5.0升Coyote V8，最大馬力超過460匹、扭力達420 lb-ft，換算就是貨真價實的現代猛獸。動力透過Tremec TKO 500/600五速手排變速箱傳輸，搭配獨立懸吊配置，整套設定完全是為了「真開、真跑」而來。

搭載第三代福特5.0升Coyote V8。（圖／翻攝Iconic Auto Sports網站）

碳纖車身輕到不可思議

車重只有約1,180公斤，關鍵就在於全碳纖維車身。煞車系統更引用Mustang GT350R等級，前6活塞Brembo、後4活塞 Brembo，搭配近15吋的通風鑽孔碟盤，性能跑車該有的硬實力一樣不少。搭配20吋輪圈與前後寬胎，聲勢霸氣十足。

車重只有約1,180公斤，關鍵就在於全碳纖維車身。（圖／翻攝Iconic Auto Sports網站）

復古味中藏現代科技

打開車門，鋁、皮革、木頭組成的質感十足，Sparco四點式安全帶更增添賽車氛圍。雖然刻意保持極簡，但還是藏了無線充電等現代配備，完全符合「復古外表、現代靈魂」的定位。

鋁、皮革、木頭組成的質感十足。（圖／翻攝Iconic Auto Sports網站）

喚醒歷史的藝術品

Iconic Auto Sports說得很明白，他們的目標不是還原，而是讓經典重生。線條、曲面到每個手工部件，全都依照感受而非單純復刻打造。SP40在美國也能訂購，雖然價格未公布，但以客製化精品來看，絕對不會便宜。

SP40 Restomod改裝車。（圖／翻攝Iconic Auto Sports網站）

