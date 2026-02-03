怎能不愛車／真正的豪車天花板 V12＋防彈、賓士讓S-Class穿上裝甲

記者鍾釗榛／綜合報導

新款S-Class一登場就話題不斷，原因不只是換新，而是賓士這次對W223動刀動得夠狠，超過2,700個零件全面更新，幾乎模糊了中期改款與全新世代的界線。

賓士S Class推出新款防彈車。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

V12還沒退場

在直六與全新V8成為主力之際，真正吸睛的仍是那具V12。即便Maybach版本還沒正式亮相，2027年式S-Class已率先保留12缸選項，而站在金字塔頂端的，就是裝甲版S680 Guard。

賓士S680 Guard採用最頂規的V12引擎。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

裝甲才是真正賣點

雖然新年式尚未公布正式售價，但現行S680 Guard在德國起價54.7萬歐元，折合新台幣約1,900萬元，幾乎是當年Maybach S-Class的兩倍以上，定位直指政要與高階防護需求。

賓士S680 Guard防彈車採用最高規格打造。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

4.2噸怪物

6.0升雙渦輪V12可輸出603匹馬力、83公斤米扭力，即便車重高達4.2噸，極速仍可達 190km/h。更關鍵的是，它是全球唯一量產、全車玻璃與鈑件皆達 VR10 防彈等級的轎車。

6.0升雙渦輪V12可輸出603匹馬力、83公斤米扭力。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

全車玻璃與鈑件皆達 VR10 防彈等級。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

連失火、毒氣都幫你想好

從車底滅火系統、緊急供氧，到液壓車窗與防爆胎，即使遭受攻擊仍能持續行駛。這不是豪華而已，而是為「最壞情況」而生的S-Class。

