怎能不愛車／等了這麼多年終於來了！Fairlady Z 手排版回歸

Nissan 2027年式Fairlady Z。（圖／翻攝Nissan網站）

在東京改裝車展上，Nissan正式揭曉2027年式Fairlady Z，這次改款不走大刀闊斧路線，而是以細膩調整回應鐵粉期待。最讓車迷沸騰的焦點，莫過於NISMO車型首度導入六速手排變速箱，這項多年來被敲碗到不行的設定，終於正式成真，也象徵Z車系對純粹駕馭精神的堅持。

NISMO車型首度導入六速手排變速箱。（圖／翻攝Nissan網站）

外型微調更有跑格

新年式Fairlady Z維持經典長車頭、短車尾比例，但車頭下半部重新設計，下氣壩造型更俐落，並加入車身同色橫向飾條，讓視覺更乾淨有力。原廠數據指出，新前保桿可降低前軸升力約3.3%，風阻係數也同步減少約1%，不只好看，還更穩。車頭廠徽改為單一「Z」字樣，跑車家族定位更鮮明，搭配新款雙色切削鋁圈，整體戰鬥感再升級。

Fairlady Z維持經典長車頭、短車尾比例。（圖／翻攝Nissan網站）

復古情懷一次到位

車色方面，新推出的「雲龍綠」成為最大亮點，靈感來自初代Z車的經典 Grand Prix Green，搭配棕色內裝，營造成熟又不老派的復古氛圍。至於NISMO版本則維持性能取向風格，專屬空力套件、紅色點綴與賽道感座艙，黑色麂皮搭配紅色縫線，熱血氣息依舊滿滿。

棕色內裝營造成熟又不老派的復古氛圍。（圖／翻攝Nissan網站）

新推出的「雲龍綠」成為最大亮點。（圖／翻攝Nissan網站）

人車互動更細膩

動力維持3.0升V6雙渦輪引擎設定，一般版405匹、NISMO為420匹馬力，後驅配置不變。全車系導入新款單筒避震器，兼顧路感與舒適性，NISMO版本再追加專屬懸吊調校與高性能煞車系統，操控穩定度全面升級。

動力維持3.0升V6雙渦輪引擎設定。（圖／翻攝Nissan網站）

手排回歸

真正的靈魂更新，就是NISMO首度開放六速手排。原廠同步調校ECU、油門與點火邏輯，讓動力輸出更貼合駕駛節奏。雖然數據沒有再飆高，但那種「一腳油門、一個檔位」的駕馭連結感，正是Z車系最迷人的地方。對死忠車迷來說，這次改款不只是升級，而是信仰回歸。

Nissan 2027年式Fairlady Z。（圖／翻攝Nissan網站）

