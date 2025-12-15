【怎能不愛車】粉絲大喊：拜託快出！Kia概念車像科幻未來車

記者鍾釗榛／綜合報導

Kia Vision Meta Turismo概念車。（圖／翻攝Kia網站）

以為Stinger要復活？先別激動！Kia最新釋出的預告圖確實帥到讓人秒聯想，但官方已經說得很清楚，這款Vision Meta Turismo只是品牌80週年的慶祝大作，不是什麼量產前導車，更談不上新一代Stinger的影子。

Kia Vision Meta Turismo概念車是品牌80週年的慶祝大作。（圖／翻攝Kia網站）

外型像未來太空船

Vision Meta Turismo整輛車就是「稜角美學」的最佳示範，線條尖銳、輪廓大膽，前後細長燈條更像科幻電影裡的太空艦。起亞表示，靈感來自60年代的GT跑車，但氣質完全超前半世紀。目前官方沒公布規格，但毫無懸念會是純電設定，還喊出將提供「動態駕馭體驗」，至於多動態？官方一律保密。

廣告 廣告

設計靈感來自60年代的GT跑車。（圖／翻攝Kia網站）

內裝像豪華太空艙

坐進車內更誇張。D型方向盤搭配一顆像手槍握把的操控桿，螢幕縮到精簡，資訊則改用投影方式打在前方與副駕空間，氛圍超近似豪華電動休息室。車內滿滿玻璃面板，採光好到像移動日光浴亭，連B柱都拿掉，設計語言完全脫離傳統轎車框架。

車艙如同科幻的太空艙。（圖／翻攝Kia網站）

還不會量產 但超流線轎車仍值得期待

儘管溜背線條讓粉絲忍不住再度聯想Stinger，但官方直接滅火這不Stinger。雖然Vision Meta Turismo目前沒有量產承諾，但外界推測Kia未來若推出類似Ioniq 6的流線型電動轎車，或許會從這輛概念車汲取靈感。更多細節將陸續公布，粉絲們只能先把期待值留著。

Kia Vision Meta Turismo概念車。（圖／翻攝Kia網站）

更多三立新聞網報導

全球僅116輛！「神級」1969Corvette L88拍賣 身價飆破3200萬車迷瘋狂

【怎能不愛車】3.5秒破百 Hiro電動機車數據像開外掛

【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂

【怎能不愛車】Kia性能GT曝光 神秘概念車現身

