怎能不愛車／粉絲等了幾十年 皮卡終於進化成越野王

記者鍾釗榛／綜合報導

Ford Super Duty改裝FXL升級套件。（圖／翻攝AEV網站）

多年來，福特鐵粉只能看著AEV把Ram與通用皮卡改成越野怪獸，心裡卻始終癢得要命。現在這個願望終於成真，美國越野改裝權威American Expedition Vehicles（AEV）正式推出專為Ford Super Duty量身打造的FXL套件，讓這款本就霸氣十足的重型皮卡，直接進化成全地形征服機器。

專為Ford Super Duty量身打造的FXL套件。（圖／翻攝AEV網站）

40吋巨胎上身

FXL的靈魂關鍵就在那組40吋BFGoodrich HD-Terrain巨胎，光是視覺就足以震懾全場。不過AEV並不是單純「墊高塞大胎」，而是搭配4吋DualSport專屬懸吊系統，重新調整幾何結構與彈簧設定，讓Super Duty在擁有驚人越野能力的同時，依舊保有原本的載重與拖曳實力，不會變成只適合市區巡航的空殼改裝車。

換上40吋BFGoodrich HD-Terrain巨胎。（圖／翻攝AEV網站）

專屬鋁圈加防脫設計

為了應付重型柴油引擎的暴力扭力，AEV替FXL搭配18吋Katmai DualSport防脫圈鋁圈，就算進入岩石路段必須降低胎壓，也不用擔心爆胎或脫框。厚實胎壁搭配重型規格設計，讓這套輪組完全是為極端地形而生。

AEV替FXL搭配18吋Katmai DualSport防脫圈鋁圈。（圖／翻攝AEV網站）

越野配備全到位

FXL套件也同步升級前後保險桿，鋼製前保桿整合ADAS雷達系統，自適應巡航與主動煞車都能正常運作，並預留高達9公噸（約20,000磅）絞盤安裝能力。後保桿則採高離地角設計，並具備邊角防護，讓車尾在陡坡或落差地形中更安心。搭配HighMark高拱擋泥板，確保40吋輪胎在全行程作動時也不會磨胎。

前保險桿升級並內置絞盤。（圖／翻攝AEV網站）

原廠級驗證打造

AEV特別在密西根州自家工廠進行整車驗證，每一套FXL系統都經過完整測試，並提供3年或約5.8萬公里原廠等級保固。未來也將擴大支援F-450與F-550平台，讓福特重型皮卡正式踏入AEV越野家族行列。

Ford Super Duty改裝FXL升級套件。（圖／翻攝AEV網站）

