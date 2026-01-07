怎能不愛車／紅牛不只賣飲料 現在還賣1.9億限量超跑

記者鍾釗榛／綜合報導

Red Bull RB17限量超跑。（圖／翻攝 Red Bull網站 ）

Red Bull Advanced Technologies正式揭曉RB17最終量產樣貌，這款只為賽道而生的極致hypercar，全程由F1傳奇工程師Adrian Newey親自主導，被外界視為其工程生涯的重要里程碑。RB17不談妥協、不走街道，只追求最接近一級方程式的純粹性能表現。

Red Bull RB17全程由F1傳奇工程師Adrian Newey親自主導。（圖／翻攝Red Bull網站）

V10高轉怒吼 性能數據直逼F1

RB17採用自然進氣V10中置引擎，轉速上看15,000 rpm，搭配精密hybrid系統，在車重不到900公斤的碳纖維單體殼架構下，爆發超過1,200匹馬力。極端輕量化與瘋狂轉速設定，讓這部賽道機器被Red Bull直言，在專業車主手中，圈速表現可望逼近F1賽車等級。

廣告 廣告

Red Bull RB17能爆發超過1,200匹馬力。（圖／翻攝Red Bull網站）

空氣力學成為主角

從外型就能感受到RB17的侵略性。全車以碳纖維打造，線條完全服從空氣力學需求，巨大的下壓力是設計核心，最大可產生接近2,000公斤的下壓表現。每一條折線、每一處導流，都不是為了好看，而是為了在高速彎中死死貼住地面。

Red Bull RB17全車以碳纖維打造。（圖／翻攝Red Bull網站）

買的是身分與資格

RB17全球僅生產50輛，售價約600萬美元，換算新台幣約1.9億元起。這不只是一輛車，更是一張進入Red Bull賽車核心圈的門票。車主可參與專屬賽車計畫，包含Red Bull頂級模擬器訓練、專業教練指導與完整賽道支援，真正以「準車手」規格對待。

RB17全球僅生產50輛。（圖／翻攝Red Bull網站）

從概念到猛獸

隨著RB17最終量產版定案，這段從虛擬藍圖走向實體賽道猛獸的進化旅程也正式畫下句點。對Red Bull而言，這是工程實力的極致展演；對Adrian Newey來說，RB17則是一封寫給高性能機械世界的完美告別信。

Red Bull RB17限量超跑。（圖／翻攝Red Bull網站）

更多三立新聞網報導

熱銷5萬輛不是偶然 SYM 4MICA改款更強了

怎能不愛車／2107匹馬力＋專屬身分 超跑界真正的天花板

福斯把交車變嘉年華 入手GTI、R直接送你上賽道

怎能不愛車／東京改裝車展預告登場 Land Cruiser變身鋼鐵堡壘

