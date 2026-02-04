怎能不愛車／紅牛協助改造老保時捷 沒錯！就是賣飲料的那個紅牛

記者鍾釗榛／綜合報導

紅牛協助Singer提升保時捷964的體質。（圖／翻攝Singer網站）

當你以為知名車廠Singer對保時捷964的改造已經到頂，事情卻才正要開始。這家被車迷奉為「空冷911聖殿」的改裝品牌，近期找來紅牛集團旗下的Red Bull Advanced Technologies聯手，目標只有一個，把964的底盤剛性推到連賽車工程師都點頭的等級。

紅牛把964的底盤剛性推到賽車水平。（圖／翻攝Singer網站）

全車重新打造

真正的工程從「全拆」開始。每一輛進到Singer廠區的964，都會被徹底解體，內裝、鈑件、機械結構通通移除，只留下最原始的車體骨架。接著，工程團隊利用有限元素分析技術，精準找出敞篷與Targa車型在受力時最脆弱的區域，為後續強化做好科學化準備，而不是憑感覺補強。

每一輛進到Singer廠區的964，都會被徹底解體。（圖／翻攝Singer網站）

技術源自賽車

關鍵技術來自紅牛賽車世界。紅牛為Singer專屬開發多達13種碳纖維結構件，直接黏合於底盤高負載位置，讓原本為舒適取向的敞篷964，扭轉剛性一口氣提升175%。這不只是數字好看而已，轉向反應、煞車穩定性，甚至整體行路質感，都明顯向硬頂Coupe靠攏。

紅牛為Singer專屬開發多達13種碳纖維結構件。（圖／翻攝Singer網站）

這套強化工程目前專屬於Singer經典渦輪系列，也就是向1970年代930 Turbo 致敬的作品。450至510匹馬力、後驅、六速手排，再加上大幅升級的車體剛性，讓這些復古外型的空冷911，開起來卻有著現代高性能跑車的底氣。對Singer而言，這不是炫技，而是對「完美駕馭」的基本要求。

