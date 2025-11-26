【怎能不愛車】絕版倒數！BMW Z4最終限定版登場

記者鍾釗榛／綜合報導

BMW Z4 Final Edition最終限量版。（圖／翻攝BMW網站）

BMW經典敞篷跑車Z4即將揮別車壇。為了替這款迷倒無數車迷的雙座跑車畫下句點，原廠正式推出「Z4 Final Edition」，讓這款敞篷跑車告別舞台。

BMW Z4 Final Edition最終限量版2026年上市。（圖／翻攝BMW網站）

黑金塗裝＋手排可選

Z4 Final Edition只提供單一高規配置，買家只需在8速Steptronic自排或6速手排之間做選擇。手排車型還會標配專屬「Edition Handschalter」套件，針對轉向、避震、TCS、M 運動化差速器進行獨家軟體調校，讓手排玩家一次爽到底。

外觀同樣藏滿亮點，全車統一採用Individual冰凍黑金屬漆，搭配亮黑雙腎格柵、後視鏡蓋與尾管。輪圈則是前19吋、後20吋的800M複合雙色鋁圈，加上月光黑軟頂與紅色卡鉗，質感完全不留後路。

全車統一採用Individual冰凍黑金屬漆，搭配亮黑雙腎格柵。（圖／翻攝BMW網站）

382匹直六不變

本次Final Edition搭載的仍是那顆讓人安心的3.0升直列六缸渦輪引擎，輸出維持382匹馬力與50.0 kgm扭力，跑起來依然火辣。雖然動力沒有特別升級，但BMW把最成熟的配置留到最後，也算是對 Z4 粉絲的最大尊重。

動力採用3.0升直列六缸渦輪引擎。（圖／翻攝BMW網站）

內裝精緻滿滿細節

車內則以黑色Vernasca真皮搭配Alcantara，加上儀表、中控、門板與座椅上的大量紅色縫線，戰鬥氛圍濃到不行。迎賓踏板有Final Edition銘牌，讓車主每次開門都能感受到這是最後一代的榮耀。

迎賓踏板有Final Edition銘牌。（圖／翻攝BMW網站）

下一代Z4尚未定案

BMW 預計將在2025年2至4月間限量生產Z4 Final Edition，但原廠並未公布Z4正式停產的確切時間。至於共同平台的Toyota Supra，已確定將於明年3月停產，後續也有接班計畫；相較之下，BMW至今尚未鬆口Z4是否會有第四代。

