【怎能不愛車】美建國250周年限定 Corvette ZR1X超限量版

記者鍾釗榛／綜合報導

雪弗蘭Corvette「星光與鋼鐵」紀念版。（圖／翻攝Chevrolet網站）

美國將在2026年迎來建國250週年，還沒到新年，雪弗蘭就先按不住了，直接推出名為「星光與鋼鐵系列」的限量紀念車，準備把愛國氣氛一路燃到2026。官方更把這系列形容為「目標導向的愛國主義與美國工藝的象徵」，一次替五款車換上滿滿美式魂。

Corvette「星光與鋼鐵」紀念版，紀念美國建國250年。（圖／翻攝Chevrolet網站）

限量更有意義

雪佛蘭還加碼宣布，每賣出1輛星光與鋼鐵特別版，就會捐出250美元（約新台幣8,100元）給退伍軍人相關公益團體，買Corvette也能一起做公益。

每賣出1輛星光與鋼鐵特別版，就會捐出250美元。（圖／翻攝Chevrolet網站）

250週年限定Corvette ZR1X

這批藏品將在12月13日的陸軍-海軍橄欖球賽上正式亮相，其中最受矚目的，就是全球唯一的2026 Corvette ZR1X特仕版。這台車將於明年1月拍賣，所得全數捐給「Tunnel to Towers」慈善組織。

量產版本則會生產250輛，從Stingray到ZR1X都能選，外觀採北極白配聖托里尼藍、或黑配腎上腺素紅，再加上美國國旗條紋、專屬序號與紅色縫線，滿滿紀念價值。

外觀採北極白配聖托里尼藍、或黑配腎上腺素紅。（圖／翻攝Chevrolet網站）

更多車主也能加入星條旗行列

除了Corvette，雪佛蘭也會替Silverado、Silverado HD、Silverado EV推出同款「星光與鋼鐵」設計，包含黑化細節、專屬配色、旗幟風格車貼等元素。而科羅拉多 Trail Boss 車型也同步換上相同風格，外加防滾架與底盤護板等越野強化配備。

雪佛蘭也會替Silverado、Silverado HD、Silverado EV推出同款「星光與鋼鐵」設計。（圖／翻攝Chevrolet網站）

2026交車

雪佛蘭預計2026年初春開始生產，意味著車主有機會在美國獨立日之前，把超限量「250 週年主題座駕」開上街，成為最吸睛的行動煙火。這波限量紀念車，不只象徵美國250年歷史，也替車迷們帶來最具收藏價值的慶祝方式。

