怎能不愛車／老車油改電！經典愛快羅密歐身價直逼超跑

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記者鍾釗榛／綜合報導

義式經典結合電動科技，還能客製到極致，這樣的夢幻作品真的存在。來自義大利的新創車廠Totem Automobili，最新交付第18輛作品Totem Zeal01，不只是一台車，更像一件會跑的藝術品。

Totem Zeal01是一輛獨一無二的跨世代作品。（圖／翻攝Totem Automobili網站）

Totem以經典Alfa Romeo Giulia GT為基礎，但幾乎重新打造整車結構，只保留約10%原始零件。創辦人希望將老車靈魂與現代工藝融合，因此每一台車都像重生之作，也讓品牌在短短幾年內快速累積話題。

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Totem以經典Alfa Romeo Giulia GT為基礎，但幾乎重新打造整車結構。（圖／翻攝Totem Automobili網站）

這次的Zeal01由美國客戶訂製，捨棄傳統V6引擎，改採純電系統。擁有約590匹馬力，0到100km/h加速僅約2.9秒，續航里程約500公里。電池容量81kWh，並支援快充，在性能與日常實用之間取得平衡。

Totem Zeal01擁有約590匹馬力，0到100km/h加速僅約2.9秒。（圖／翻攝Totem Automobili網站）

Zeal01最大亮點在外觀，採用會隨光線變化的淡紫色金屬漆，搭配金色飾條點綴，從車頭到雨刷都細節滿滿。內裝更是首次採雙色設計，藍與米色皮革交織，結合手工布料與碳纖維座椅，營造出濃厚義式精品氛圍。

採用會隨光線變化的淡紫色金屬漆，搭配金色飾條點綴。（圖／翻攝Totem Automobili網站）

這款車完全客製打造，全球僅此一輛，價格未對外公布，但以品牌過往作品推估，至少新台幣千萬元等級起跳。從設計到組裝都由工匠手工完成，也讓Zeal01不只是交通工具，而是收藏級的移動藝術。

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