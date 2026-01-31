怎能不愛車／老闆在後座看Disney+、司機在前座踩V8 這就是賓士新王

記者鍾釗榛／綜合報導

2027年式賓士S-Class。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

在豪華大型房車戰場上，Mercedes-Benz S-Class始終是那個被追趕的人。走過超過70年，無論BMW或Genesis如何來勢洶洶，S-Class依舊穩坐王座。面對新世代競爭，賓士沒有保守，2027年式S-Class直接端出全方位進化，宣告豪華旗艦仍然姓賓士。

2027年式賓士S-Class。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

外型細節更張狂

新一代S-Class在設計上玩得更細膩。車頭換上略為放大的水箱護罩，仔細看會發現每一道直柵條上都藏著三芒星，存在感強烈到幾乎有點炫技。車尾則向最新E-Class致敬，星形尾燈加上鍍鉻飾條，豪華感拉滿。側面輪廓依舊經典，標配19吋輪圈，氣場完全不需要多說。

車頭換上略為放大的水箱護罩。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

車尾設計星形尾燈加上鍍鉻飾條。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

側面輪廓依舊經典，標配19吋輪圈。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

大燈加入三芒星設計。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

內裝回歸「分螢幕」

過去話題滿滿的Hyperscreen不再一體成形，2027年式改採全新Superscreen架構，數位儀表、中控與副駕螢幕各自獨立，視覺更清爽。最新MBUX系統加入生成式AI與Google地圖整合，後座也沒被忽略，雙13.1吋螢幕加上可拆式遙控器，連Disney+、YouTube都能原生使用。

2027年式改採全新Superscreen架構。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

整個中控台一機由螢幕組成。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

後座雙13.1吋螢幕加上可拆式遙控器，還有頂級的頭等艙座椅。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

V8依舊在而且更猛

最大亮點落在動力系統。S580搭載全新4.0升V8平面曲軸引擎，結合輕油電系統，0到100公里加速僅約3.9秒。入門S500直六動力也不手軟，加速表現同樣驚人。插電式混合動力S580e也同步進化，純電續航可望再創新高。全車系標配氣壓懸吊，舒適與操控依舊是 S-Class 的強項。

S580搭載全新4.0升V8平面曲軸引擎。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

豪華標準自己定

2027年式S-Class沒有大破大立，而是把豪華、科技與性能一次補到滿。它不是想討好所有人，而是再次告訴市場：什麼叫做豪華房車的教科書。

2027年式賓士S-Class。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

