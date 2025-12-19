【怎能不愛車】能開去豪奢宴會的農耕車 賓士Unimog完成史詩級進化

記者鍾釗榛／綜合報導

為慶祝Unimog誕生80週年，賓士(Mercedes-Benz)特種卡車端出一款話題性十足的概念車，替這輛向來以全地形、全用途聞名的硬派機具，注入前所未有的豪華氛圍。這款由賓士特種卡車攜手Hellgeth Engineering打造的Unimog，不必脫下象徵勞動精神的「工作靴」，卻成功換上一套更舒適、更有型的休閒裝扮，無論奔馳山林或現身高級飯店門口，都毫不違和。

賓士Unimog加入豪華配備。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

從農用萬能機 到工程與軍事王牌

Unimog的故事要回到二戰後，它最初被設計成「引擎動力的農業泛用機具」，能當牽引車、載台、工作平台，甚至是運輸車使用，後來憑藉驚人的適應能力，迅速成為工程、救災與軍事用途的可靠戰友。這次80週年概念車，正是向這段橫跨世代的全能血統致敬。

賓士Unimog原本設計為一款多用途農用車。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

靈魂照舊才是重點

賓士特種卡車執行長Franziska Cusumano形容這款車是「創新與激情的宣言」，但關鍵在於它沒有背離Unimog的核心。車輛仍以U 4023為基礎，保留門式車橋、全輪驅動與前後軸差速鎖等招牌設定，確保它依然是那輛能攀岩、涉水、翻山越嶺的真正Unimog。

豪華版Unimog以U 4023為基礎，保留門式車橋、全輪驅動與前後軸差速鎖。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

內外質感全面升級

動力部分改搭OM 936直列六缸柴油引擎，最大輸出達300匹馬力，不只牽引力更強，整體運轉也更細膩。外觀採霧面灰塗裝，搭配20吋防脫輪圈、LED照明與MirrorCam數位後視系統，科技感明顯提升。雙排座艙可乘坐四人，真皮座椅、對比縫線與氛圍燈，讓曾經「能用就好」的工具車，正式升級成能享受的移動空間。

雙排座艙可乘坐四人，採用真皮座椅。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

不是噱頭 是邁向下一步的實驗

這款豪華版Unimog並非只為話題而生，賓士計畫於明年投入實際使用，蒐集真實數據作為後續研發依據。它既能在泥濘中前行，也能在晚宴前優雅登場，對某些極端玩家來說，或許這正是人生只需要一輛車的最佳答案。

賓士Unimog豪華版工作車。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

