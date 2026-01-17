怎能不愛車／一腳電門就破表 BMW打造M3純電性能神車

記者鍾釗榛／綜合報導

BMW正迎來品牌史上最關鍵的轉型時刻。雖然近年已推出多款純電M Performance車型，但真正掛上「M」徽章、完全不靠燃油的性能代表作始終尚未現身。這個答案預計將在2027年揭曉，屆時代號ZA0的全新電動M3將正式亮相，宣告性能房車正式進入純電時代。

BMW正在積極測試純電性能車。（圖／翻攝BMW網站）

四馬達上身

這款電動M3最大亮點就是前後軸各配置兩具馬達，形成四馬達全輪驅動架構，並能切換成後輪驅動模式，保留M車系最經典的操控靈魂。BMW強調，這套系統不只是快，更能精準控制每一個車輪的輸出，帶來前所未有的駕駛體驗。

電動M3最大亮點就是前後軸各配置兩具馬達，形成四馬達全輪驅動架構。（圖／翻攝BMW網站）



馬力上看 700 匹起跳

電動M3將搭載專為M系列開發的全新圓柱電芯電池，容量超過100 kWh，並直接作為車體結構的一部分，提升底盤剛性。雖然官方尚未公布最終馬力，但以現行雙馬達iX3已突破460匹來看，四馬達設定突破700匹可說是合理推估，性能實力完全不輸超跑。

電動M3將搭載專為M系列開發的全新圓柱電芯電池。（圖／翻攝BMW網站）

情懷與科技並存

為了讓燃油世代車迷不至於太過陌生，BMW也替電動M3導入模擬換檔與人造引擎聲浪系統，讓駕駛仍能享受傳統M車的熱血氛圍，當然也可選擇關閉，體驗純電帶來的寧靜與瞬間爆發力。

BMW替電動M3導入模擬換檔與人造引擎聲浪系統。（圖／翻攝BMW網站）

燃油M3仍續命

對於堅持直六引擎的死忠派來說，BMW也沒打算馬上說再見。代號G84的新世代燃油M3預計在2028年左右登場，讓純電與燃油雙線並行，讓不同世代的性能迷，都能找到屬於自己的那台M3。

