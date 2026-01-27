怎能不愛車／花三年改一輛車 價格不敢說、但肯定不是凡人能負擔

記者鍾釗榛／綜合報導

早在2023年，Singer就預告將推出DLS Turbo計畫，如今三年過去，首輛交付給車主的客製實車終於亮相。這輛被車主暱稱為Sorcerer（巫師）的作品，一登場就讓車迷炸鍋。它以964世代911為基礎重生，靈感來自1977年、僅生產10輛的934/5賽車，從外型到氣場，都像是直接從賽道走出來。

Singer Sorcerer是DLS Turbo計畫首輛作品。（圖／翻攝Singer網站）

一切重新來過

Singer的流程一向嚴謹，先由車主提供一輛964世代911，再依需求選擇公路或賽道取向。「巫師」選擇的是賽道設定，搭配誇張的大型尾翼。車體完全拆解後，底盤不只清潔，還全面補強，為碳纖維車身與暴力動力做好準備，這一步也是整輛車靈魂所在。

「巫師」選擇的是賽道設定，搭配誇張的大型尾翼。（圖／翻攝Singer網站）

71匹馬力 堅持手排設定

車尾那具3.8升雙渦輪水平對臥六缸引擎，是這輛車最瘋狂的地方。Singer公布的數據相當驚人，最大輸出達710匹馬力、扭力超過75公斤米，轉速可直衝9,000轉以上，並且只搭配六速手排與後輪驅動。19吋與20吋鍛造鎂合金輪圈，加上碳陶瓷煞車，完全是賽車規格。

植入3.8升雙渦輪水平對臥六缸引擎。（圖／翻攝Singer網站）

夢幻藍外觀

外觀採用由淺到深的夢幻藍漸層塗裝，內裝則是珍珠灰鋪陳，視覺相當細膩。別以為它只能下賽道，車主仍選配前軸升降、Apple CarPlay、空調與導航，日常實用性一樣到位。為了駕馭這頭猛獸，Singer也提供五種駕駛模式，從公路到賽道，甚至可完全關閉循跡系統。

外觀採用由淺到深的夢幻藍漸層塗裝。（圖／翻攝Singer網站）

內裝使用珍珠灰鋪陳。（圖／翻攝Singer網站）

價格成謎 但肯定是天文數字

至於這輛「巫師」到底花了多少錢？Singer一如既往保持神秘。不過以用料、性能與客製程度來看，外界普遍推測至少是七位數美元起跳，換算新台幣恐怕早已突破三千萬元。對收藏家而言，這不只是一輛車，而是一件會移動的藝術品。

