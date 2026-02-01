怎能不愛車／豪車也能甩尾 賓利GT S關閉一項功能就飄移

記者鍾釗榛／綜合報導

賓利Continental GT S豪華跑車。（圖／翻攝Bentley網站）

賓利這回為歐陸GT加了一雙舞鞋，全新Continental GT S以及敞篷版GTC S強調「以駕駛者為中心」的操控樂趣。雖然動力不比頂級GT Speed高，但它的底盤科技可不是開玩笑，搭載先進主動式全輪驅動、雙閥減震器、扭矩矢量分配系統與48V防側傾機制，讓這款豪華跑車也能享受飄移的快感。

賓利Continental GTC S敞篷豪華跑車。（圖／翻攝Bentley網站）

混合動力也能炸裂

GT S搭載4.0升V8與混合動力系統，綜效輸出671匹馬力與930牛米扭力。0-100公里加速只要3.5秒，極速可達306公里／小時。這樣的數據對大多數超跑來說已經足夠過癮，而對GT粉絲而言，更重要的是底盤能讓你自由調整車輛姿態，甚至在完全關閉電子穩定控制下輕鬆漂移。

GT S搭載4.0升V8與混合動力系統，綜效輸出671匹馬力與930牛米扭力。（圖／翻攝Bentley網站）

外觀更兇 更有侵略性

除了操控升級，GT S也換上全新視覺語彙，深色鍍鉻飾條、黑色賓利翅膀與字母、熏黑LED大燈，22吋輪圈搭配雙色內裝與鋼琴黑飾板，散發低調奢華卻不失霸氣感。無論是高速過彎還是停在街頭，這款GT都有強烈存在感。

熏黑LED大燈。（圖／翻攝Bentley網站）

採用霸氣的22吋輪圈。（圖／翻攝Bentley網站）

科技與舒適兼顧

內裝除了高級雙色皮質和鋼琴黑面板，科技感也大幅提升。駕駛者可透過電子差速器與全輪轉向系統精準控制過彎，座艙依然保有賓利豪華舒適感，讓你在享受性能的同時，也能坐享極致豪華。

內裝使用高級雙色皮質和鋼琴黑面板。（圖／翻攝Bentley網站）

GT S就是為駕駛而生

賓利表示，S系列將視覺效果、混合動力技術與GT Speed的高性能底盤整合，專為喜歡挑戰極限的駕駛者量身打造。想要豪華、速度與操控一次滿足，這雙「舞鞋」已經準備好迎接你。

賓利Continental GT S豪華跑車。（圖／翻攝Bentley網站）

