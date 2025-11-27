【怎能不愛車】豪車品牌不裝了 打造GV60 Magma性能電動車

記者鍾釗榛／綜合報導

Genesis GV60 Magma電動車。（圖／翻攝Genesis網站）

現代汽車旗下低調優雅的Genesis，如今徹底醒了！品牌宣布推出全新高性能子品牌Magma，由GV60 Magma率先打頭陣。這台車就像原版GV60去度假做 SPA，再被賽車工程師一把拉進訓練營，回來後變成速度機器。

Genesis GV60 Magma成為品牌性能擔當。（圖／翻攝Genesis網站）

韓系電動車第一次這麼「兇」

GV60 Magma內藏雙馬達系統，輸出來到448 kW（609匹）與740 Nm，按下 Boost鍵更直接衝上478 kW（650匹）與790 Nm，最高時速達264公里。如果你還停留在「Genesis很溫柔」的印象，那這次真的會被電到。

廣告 廣告

GV60 Magma內藏雙馬達系統，輸出來到448 kW（609匹）與740 Nm。（圖／翻攝Genesis網站）

認真玩性能的豪華飛彈

這次Magma不只是調校而已，整台車的姿態都變了。車身降低20 mm、輪距加寬，加上棱角前保桿、21吋鍛造圈、實體下壓力尾翼，甚至連側裙都打了三個導流孔。

車身增添空力套件。（圖／翻攝Genesis網站）

內裝氣氛直接到位

車艙從優雅轉向熱血。麂皮、橘縫線、運動座椅、深金屬飾板，加上方向盤上的Magma專屬模式按鈕，一坐進去就知道它不是普通 GV60。切到Magma模式後，儀錶板會跳成三圓佈局，顯示G值、馬達溫度與增壓剩餘量，完全就是準備讓你開到心跳加速的設定。

豪華品牌玩得這麼兇

GV60 Magma內建虛擬換檔（模擬燃油車轉速）、漂移模式（扭力重分配）、高壓電池控制器加持，還有彈射起步模式，可在 10.9 秒從 0 衝到 200 km/h。可說是韓國最讓人精神一振的產品。至於售價？Genesis 還沒公布，但就目前火力來看，肯定不是走「佛系路線」。

Genesis GV60 Magma電動車。（圖／翻攝Genesis網站）

更多三立新聞網報導

九年沒人追得上！愛快羅密歐打造性能房車最強傳說

【怎能不愛車】絕版倒數！BMW Z4最終限定版登場

鴻海電動車掛上三菱廠徽 台製電動車首站外銷澳洲

韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源

