【怎能不愛車】豪車品牌不裝了 打造GV60 Magma性能電動車
記者鍾釗榛／綜合報導
現代汽車旗下低調優雅的Genesis，如今徹底醒了！品牌宣布推出全新高性能子品牌Magma，由GV60 Magma率先打頭陣。這台車就像原版GV60去度假做 SPA，再被賽車工程師一把拉進訓練營，回來後變成速度機器。
韓系電動車第一次這麼「兇」
GV60 Magma內藏雙馬達系統，輸出來到448 kW（609匹）與740 Nm，按下 Boost鍵更直接衝上478 kW（650匹）與790 Nm，最高時速達264公里。如果你還停留在「Genesis很溫柔」的印象，那這次真的會被電到。
認真玩性能的豪華飛彈
這次Magma不只是調校而已，整台車的姿態都變了。車身降低20 mm、輪距加寬，加上棱角前保桿、21吋鍛造圈、實體下壓力尾翼，甚至連側裙都打了三個導流孔。
內裝氣氛直接到位
車艙從優雅轉向熱血。麂皮、橘縫線、運動座椅、深金屬飾板，加上方向盤上的Magma專屬模式按鈕，一坐進去就知道它不是普通 GV60。切到Magma模式後，儀錶板會跳成三圓佈局，顯示G值、馬達溫度與增壓剩餘量，完全就是準備讓你開到心跳加速的設定。
豪華品牌玩得這麼兇
GV60 Magma內建虛擬換檔（模擬燃油車轉速）、漂移模式（扭力重分配）、高壓電池控制器加持，還有彈射起步模式，可在 10.9 秒從 0 衝到 200 km/h。可說是韓國最讓人精神一振的產品。至於售價？Genesis 還沒公布，但就目前火力來看，肯定不是走「佛系路線」。
更多三立新聞網報導
九年沒人追得上！愛快羅密歐打造性能房車最強傳說
【怎能不愛車】絕版倒數！BMW Z4最終限定版登場
鴻海電動車掛上三菱廠徽 台製電動車首站外銷澳洲
韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源
其他人也在看
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
Toyota 七人座跨界 MPV 配備升級登場！維持實惠身價搶攻入門市場
Toyota 在 2023 年 8 月發表全新入門級 MPV 車款 Rumion，強化自身在新興市場的產品布局，而憑藉著三排七人座的寬敞空間與出色的節能表現，也繳出優異的銷售成績。近期則在南非推出新年式版本，透過內外設計升級展現新風貌，當地售價為 30.79～40.36 萬南非幣，約台幣 56～74 萬元，仍維持實惠售價搶攻入門市場。自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前
小偷也愛 Toyota RAV4！失竊量高居加國冠軍 贏過 CR-V
Toyota 今年推出 RAV4 第六代，台灣也有望在明年第一季跟進推出，現行款的第五代已經在產品末期，儘管如此，RAV4 五代仍然相當搶手，高人氣的程度，甚至成為加拿大失竊數量最高的車型。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
向CR-X致敬的現代演繹 Honda Integra Targa現身
在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間Carture 車勢文化 ・ 1 天前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 1 天前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前
BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土
紐約時報24日分析，汽車廠商擔心受到地緣政治綁架，紛紛尋找電動車稀土磁鐵的替代選項，能夠不依賴中國稀土的汽車，儼然成為「...世界日報World Journal ・ 1 天前
韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源
韓國現代這幾年火力全開，連向來自信滿滿的保時捷都忍不住大讚。Ioniq 5 N 這輛被車迷封為「韓國最強電動神獸」的性能EV，讓保時捷718與911系列主管Frank Moser體驗後，直接用「大開眼界」來形容，還說現代工程師「真的做得非常棒」。尤其是能模擬引擎聲浪的N Active Sound+與模擬換檔的N e-shift，讓他印象深刻。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
XPEL推改色車漆保護膜，16款高級色與三種質感一次到位
XPEL Taiwan宣佈品牌最新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF）於台灣市場全面上市。全新系列共有16款靈感源自原廠車色的高級色彩，並同步提供亮光、消光與金屬光澤三大質感，滿足車主在個性風格與車輛保護上的雙重需求，打造更具識別度的專屬外觀。為慶祝新品上市並回饋車主，XPEL Taiwan也推出限時優惠活動，自即日起至2026年1月31日止，凡全車施工改色車漆保護膜，即可免費升級安裝XPEL前擋防護膜。地球黃金線 ・ 1 天前
台灣重卡新霸主！FUSO New Super Great預售百輛秒殺
台灣運輸業邁入高效競爭的關鍵時刻，FUSO今正式在台推出全新旗艦重卡New Super Great，提供21.5至46噸曳引車與底盤車選項。結合德系動力科技、全新外觀與滿載的智慧安全配備，DTAT再次強調「頭家夥伴」精神，協助全台運輸車隊在效率、安全與永續上全面升級。台灣更成為全球第二個導入市場，足見總部對台灣的重視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
九年沒人追得上！愛快羅密歐打造性能房車最強傳說
義大利經典品牌Alfa Romeo再度在德國《SPORT AUTO AWARD》讀者票選中奪下亮眼佳績，其中性能旗艦Giulia Quadrifoglio更以超過台幣350萬元級距的房車市場中連續九年稱王，成為該獎項史上唯一達成九連霸的車型。這回共有 67%的讀者毫不猶豫投給它，等於直接用數字證明：這台車的魅力就是無可取代。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
Alfa Romeo Giulia 車系創德國《SPORT AUTO AWARD》歷史新紀錄
義大利經典汽車品牌 Alfa Romeo 再度於德國專業汽車雜誌《SPORT AUTO AWARD》讀者票選中奪下亮眼成績。GOCHOICE購車趣 ・ 11 小時前
天外飛來"傳動軸"! 轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞
中部中心 / 李文華 彰化報導有民眾開車行經國道3號北上快官路段，突然從南下車道，飛來一個車體傳動軸，直接砸向他的座車，當下安全氣囊直接炸開，所幸，後方車輛有保持安全距離，沒有撞上來。警方調查，懷疑是一輛小貨車的傳動軸脫落釀禍，有兩車遭到波及，一位駕駛受傷，依照道交條例，最高可開罰1萬八千元。貨車上的傳動軸竟然脫落 還在國道上噴飛 釀成車禍。（圖／翻攝畫面）車子開在高速公路北上快官路段，突然，砰的巨響，安全氣囊直接炸裂，車身晃動，發生什麼事情？行車紀錄器還原恐怖瞬間，一個長條形的傳動軸，從南下車道噴飛過分隔島護欄到北上車道，直接往座車砸，駕駛說，當下人生跑馬燈都出來了，駕駛發文說，後方轎車有足夠安全距離，還好沒撞上來傳動軸從南下車道飛到北上車道 還砸到民眾座車。（圖／翻攝畫面）車禍發生在24日上午10點多，國道三號北上202.7公里快官路段，突然天外飛來傳動軸，一輛才開兩年的休旅車和半聯結車都遭到波及，還有一人受傷。肇禍的是這輛藍色貨車，傳動軸脫落還砸車，保養廠老闆說，如果傳動軸出現螺絲鬆動、十字軸承斷裂，就得趕快，進廠維修。車主說，才開兩年的愛車，遭到傳動軸攻擊，車損估計大約30多萬，雖然心疼，但至少人平安。原文出處：天外飛來「傳動軸」！轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞：人生跑馬燈出現 更多民視新聞報導轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人民視影音 ・ 19 小時前
MG首部中型皮卡MGU9進軍澳洲市場，產品力超強且同樣是物美價廉
無論是純電動或是內燃機動力，一旦MG旗下車款來襲，無一不是秋風掃落葉，至少在歐洲市場是如此，不過MG的產品陣容裡一直少了一台皮卡，本周MG澳洲市場推出首部皮卡MGU9，先行進軍澳洲競爭最激烈的中型皮卡車市場。雖然不是全球首發，但卻是MG皮卡首度進入當地展示中心。這款皮卡是以中國MG的Maxus和LDV的 Terron 9為基礎開發的，但導入更多細膩的設計與組裝細節。汽車日報 ・ 1 天前
大小車連環撞釀4傷！ 國道塞2.5hrs 駕駛曝：睡完覺還在原地
國1南向高科路段25日上午10點10分發生嚴重車禍，聯結車為閃避不明車輛，先撞擊載運有毒液體二氯乙烷的化學車，隨後失控橫越對向車道，總計造成4車連撞、4人受傷，所幸無生命危險。事故導致國道南、北向多線道封閉，車流回堵約1公里，有駕駛表示原本30分鐘的車程硬是開了3小時才到家，直至13點15分才恢復通車！TVBS新聞網 ・ 1 天前
毒嫌深夜闖鐵軌害多班車次大誤點 學生.通勤族好崩潰
生活中心／綜合報導深夜毒蟲闖入台鐵基隆-七堵段平交道，導致約300公尺鐵路沿線護軌、扣件、號誌設備被破壞。台鐵緊急吊走肇事車輛，並漏夜搶修，但仍然一度延誤發車，今天上午九點前，也只能單線雙向通車。平交道號誌也故障，車輛通通得繞路，大批通勤族緊急趕去搭客運，剛好今天高中段考，很多學生哀號遲到了。明明沒車通過，但平交道警鈴大作，狂響不停。噹噹噹刺耳聲，從清晨響到通勤時間都沒停。員警vs.趕上班騎士：「號誌壞掉喔號誌壞掉，（你要上班是不是），對啊，（現在趕過不過不去了），哇趕快改道。」民眾：「等二十多分有啊，問題我就是沒路可以走，你用起來我趕快推過去就好了，那些人可以走地下道嘛，對嗎那就沒話講。」平交道由人工控管（圖／民視新聞）台鐵人員出動人工接管平交道通行，員警也來協助在火車通過後，搬起柵欄，讓行人、機車騎士能夠通過。員警vs.汽車駕駛：「你等一下看怎麼樣，倒車倒車不能過。」汽車駕駛好無奈，途經平交道的路段，都不能走，到底該怎麼改道？事情起因，都是因為一名毒駕通緝犯，深夜開車闖入基隆-七堵間鐵軌，沿線撞壞300公尺設備，包含護軌、扣件、號誌，受損嚴重。台鐵連夜搶通，4點51將肇事車輛移除，恢復單線雙向通車，直到上午9點09，才能正常通行。但導致12列車截短行駛、2列停駛，還有無數班次，清早上班、上學，火車大誤點。客運站大排長龍（圖／民視新聞）通勤族：「好像延誤二十分鐘吧，（所以你就趕快來搭這個客運），對，（現在上班會不會遲到），會。」不只通勤族們方寸大亂，週三更是高中生段考，學生快崩潰。大批通勤族擠進轉運站。每條往雙北的路線，都大排長龍，單一車次，隊伍繞了又繞，排到第四排。客運業者緊急調派班次前往支援，一個早上兵荒馬亂，才總算把所有旅客疏運完畢。原文出處：毒嫌深夜闖鐵軌害多班車次大誤點 學生、通勤族崩潰喊遲到了 更多民視新聞報導台鐵駕駛嗆賴清德這7字遭檢舉！他再嗆：我就中國人台鐵駕駛才轟總統日本狗！秒被抓包吃生魚片、買日成藥台鐵駕駛「自稱中國人」開嗆賴清德！被挖穿「雜質衣」稱：送最後一程民視影音 ・ 13 小時前
布萊德彼特、喬治羅素與即將推出的Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe在拉斯維加斯展現熱情
Written by: BearMercedes-AMG很高興歡迎Brad Pitt成為全球最快家族的最新成員。布萊德以在好萊塢大片《F1 THE MOVIE》中的主演角色及獨特的銀幕魅力聞名，他結合了野心、表現與創新精神！這些價值觀也深植於Mercedes-AMG的基因中。他對強力且情感豐富的汽車充滿熱情，使他成為AMG進入性能新境界的完美大使。Brad 將代言了令人興奮即將推出的Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe，這輛AMG新一代GT跑車將於2026年全球首度亮相。CarStuff 人車事 ・ 23 小時前
本月推出的The new Polo GTI，首批50輛銷售一空！台灣福斯積極爭取後續追加。
本月推出的The new Polo GTI獲熱切矚目，首批50輛甫上市即銷售一空。The new Polo GTI由內而外散發勢不可擋的極致魅力，高辨識度經典GTI專屬內／外觀套件營造帥氣運動風範，最大馬力207 ps的強勁動能滿足內心奔騰渴望，並且由先進科技配備打造安心後盾。以卓越造車工藝和安全駕乘核心理念為基石，Volkswagen持續創造源源不絕駕馭樂趣，藉由積極拓展性能車系產品陣容，提供消費者豐富擁車選擇。而針對純正鋼砲愛好者和重視高度靈活性消費者推出的The new Polo GTI，以霸氣運動化GTI專屬內／外觀套件及優異動力配置喚醒眾人心中極速賽道跑魂，首批限量配額甫送達經銷商即熱銷完售！台灣福斯汽車響應市場強大需求，向原廠表達強烈追加意願，盼所有喜愛The new Polo GTI的消費者，都能盡情享受2.0升直列四汽缸TSI汽油渦輪增壓引擎迸發最大馬力207 ps、最大扭力32.6 kgm的競速馳騁。Volkswagen本月推出The new Polo GTI獲熱切矚目，首批50輛甫上市即銷售一空，台灣福斯汽車極力向德國原廠爭取追加生產，期待更多車迷能同享正統小鋼砲無CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
BMW推出Z4 Final Edition向市場告別，2026/1開放下訂，2026/3謝幕
關於BMW Z4停產前幾年就已有傳聞，先前10月則進一步確認消息，為了向市場做最後告別，BMW也推出Z4 Final Edition，並配置專屬的消光冰霜黑車色。2022年BMW推出第一代Z4，長車頭短車尾的設計和50:50的配重吸引許多玩家喜愛，2008年年底則帶來第二代Z4，並且改採20秒可完成開關的硬頂敞篷配置，2018年推出第三代Z4，敞篷配置則改為軟頂，同時共用平台的Toyota Supra也在時隔多年一併登場。 由於敞篷跑車市場萎縮，因此幾年前就傳出Z4將停產消息，而此消息也在之前10月獲得最終確認，對此BMW也在日前推出Z4 Final Edition向市場和消費者告別。有別於一般Z4，BMW替Z4 Final Edition配置專屬的消光冰霜黑車色，車室也採用獨特紅色縫線營造運動氣息。Z4 Final Edition預計2026年1月開放下訂，2026年3月Z4則正式下台落幕。BMW推出Z4 Final Edition，外觀配置專屬的消光冰霜黑車色。車室也採獨特紅色縫線。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 22 小時前