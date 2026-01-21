怎能不愛車／買不起沒關係 因為1700萬只是這輛車的改裝費

記者鍾釗榛／綜合報導

Theon Design Porsche 964 Restomod。（圖／翻攝Theon Design網站）

如果你以為復古改裝只是外觀工程，那Theon Design會直接顛覆你的想像。這家來自英國牛津郡「賽車谷」的改裝品牌，從2016年默默耕耘，如今已成為保時捷改裝圈的夢幻名單。

Theon Design專精於重製保時捷964車型。（圖／翻攝Theon Design網站）

賽車科技下放街頭

創辦人Adam Hawley曾效力BMW、Jaguar與Lotus，團隊更與F1供應鏈為鄰，能運用航太級材料與尖端工程技術。這次他們以964為基礎，打造一輛外型宛如70年代展間新車的復古911。

廣告 廣告

Theon Design以運用航太級材料與尖端工程技術造車。（圖／翻攝Theon Design網站）

比GT3 RS還輕還猛

車體經過焊接強化後披上碳纖維車殼，整車僅1,150公斤，比多數鋼砲還輕。搭載4.0升自然進氣水平對臥六缸，輸出420匹馬力，功率重量比甚至超越992 GT3 RS。

車體經過焊接強化後披上碳纖維車殼，整車僅1,150公斤。（圖／翻攝Theon Design網站）

引擎聲浪才是靈魂

六喉化油器源自70年代RSR賽車，搭配獨立節氣門與可變閥門排氣，聲浪從低調紳士到賽道咆哮自由切換，六速手排更讓駕駛每一次換檔都熱血沸騰。

六喉化油器源自70年代RSR賽車。（圖／翻攝Theon Design網站）

價格就是信仰門檻

內裝鋁合金旋鈕、碳纖維座椅與高階音響一應俱全，還配備無線充電。Theon 客製車起價約新台幣1,700萬元，製作期18個月，不含原車購入費，只獻給真正的收藏家。

內裝鋁合金旋鈕、碳纖維座椅與高階音響一應俱全。（圖／翻攝Theon Design網站）

改裝費用起價約新台幣1,700萬元。（圖／翻攝Theon Design網站）

更多三立新聞網報導

Defender首戰達卡就奪冠 沙漠戰駒震撼全球

獨／買特斯拉不只看關稅 達人：今年將有一個關鍵升級

美國直球對決 這項要求將促使「美製車0關稅」！

保時捷之外的另一個Carrera TAG Heuer經典賽車錶全新進化

