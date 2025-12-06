【怎能不愛車】賓士大G敞篷版暗示「會限量」 粉絲準備銀彈搶下單

記者鍾釗榛／綜合報導

賓士在九月才丟出正在研發G-Class敞篷版的消息，結果原型車一上路，全世界立刻看到真相。畢竟這種車就算披滿偽裝，也完全藏不住那熟悉的方正身形。官方表示，先前公開的預告細節收到「超級熱烈」的回饋，也加速了整個測試進度。

接著直上瑞典挑戰冰天雪地

賓士透露，敞篷G-Class的下一階段測試將在奧地利展開，之後工程團隊會直奔瑞典，把車丟到真正的冰凍環境中測試。除了雪地循跡表現，更關注敞篷車體在極寒下的結構剛性與耐用度。可以預想到，屆時這輛 G 會在冰湖上飄移得相當過癮。

敞篷G-Class的下一階段測試將在奧地利展開。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

被稱為「特別版」

真正引起粉絲騷動的，是賓士刻意用上「特別版」這個稱呼。這意味著它可能不是常規量產車款，而是接近邁巴赫G650 Landaulet那樣的限量珍藏級產品。當年G650一共做了99輛，售價超過100萬美元（約新台幣 3,200 萬），結果被秒殺，如今價值更是翻倍。

賓士G-Class敞篷版會是稀有的限定版。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

敞篷大G會成為下一款搶破頭的收藏逸品

雖然目前規格、數量、動力通通還沒公開，但賓士的鋪陳方式已讓市場嗅到熟悉的味道，這可能會是一款讓收藏家提前排隊的小眾神車。到底它會走豪華配備路線？還是更狂野的越野取向？賓士還沒鬆口，但敞篷 G-Class 的話題熱度已經停不下來。

