【怎能不愛車】賓士新GLB全球首發 首款5+7人座純電SUV
記者鍾釗榛／綜合報導
賓士(Mercedes-Benz)以全新MMA模組化平台再下一城，全球首發全新純電GLB，不僅是品牌首款提供5與7 座彈性配置的純電豪華SUV，更把續航力、智慧化與空間機能一次推到同級天花板。主打「a versatile everyday hero」概念，新GLB鎖定通勤、家庭旅遊到假日探索，全方位滿足現代家庭的移動需求。
空間變大、機能變強
GLB軸距達2,889 mm，第二排腿部空間最長可到1,008 mm，第三排還能舒服坐進170公分以上的大人，完全不是那種「只能放小孩」的裝飾式七人座。前方更有127公升Frunk，露營裝備、家庭物品都能輕鬆帶著走，空間彈性比前代更有感提升。
帶家人跑遠途不怕沒電
首發GLB 250+搭載85 kWh電池、後軸同步馬達，輸出272匹／335 Nm，加速順暢又安靜。最長續航達631公里（WLTP），直接登上同級冠軍。800V高壓架構支援320 kW快充，休息一下就能補進260公里續航，長途旅行更安心。
AI座艙升級
GLB導入全新MB.OS系統，透過Mercedes-Benz Intelligent Cloud，不只支援OTA更新，第四代MBUX AI助理還整合Google Gemini、Bing與ChatGPT4o，回話更自然、更像真人。14吋中控＋10.25吋駕駛螢幕組成的Superscreen，更支援 Unity 遊戲引擎，科技氛圍滿載。
安全科技拉滿
GLB配備最新MB.DRIVE進階駕駛輔助，整合8攝影機、5雷達與12超音波感測器，安全等級可達 SAE Level 2。搭配PRE-SAFE、中央氣囊、膝部氣囊與加強防護的高壓電池，從主動到被動，全家出門都更安心。
