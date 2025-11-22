【怎能不愛車】質感到性能都升級 BMW全新i4直接秒圈粉
記者鍾釗榛／綜合報導
BMW i4自推出後就以優雅外型、熱血操控與成熟電能科技，站穩中型純電豪華轎跑市場。全新改款不只在設計上持續展現電動跑車魅力，更導入採用碳化矽（SiC）逆變器的新世代電能架構，讓續航、性能同步進化。其中i4 eDrive40與 i4 M60 xDrive建議售價分別為279萬及333萬，續航可達613公里，頂規馬力更暴衝到601匹，跑格味更濃、實力更強。
跑車姿態全面到位
全新i4持續保留轎跑最迷人的低伏姿態，無窗框設計、斜背車尾與俐落車門把手讓整體線條更乾淨，搭配3D雙腎型水箱護罩與新式日行燈，家族辨識度更鮮明。i4 eDrive40以霧銀細節呈現清新電動風格；i4 M60 xDrive則走純正M性能路線，黑色高光澤封閉式水箱護罩、雙肋後視鏡、19吋M專屬雙色輪圈，全都散發強烈戰鬥氣息。
豪華科技座艙更升級
內裝依舊是BMW強項。懸浮式曲面螢幕整合12.3吋與14.9吋顯示，搭配最新 BMW Operating System 8.5、智慧語音助理與AR導航，操作直覺又科技感滿滿。i4 eDrive40提供質感細膩的 Sensatec 座椅與鋁質飾板，而性能旗艦M60 xDrive則以 Vernasca 真皮跑車座椅、M縫線安全帶、碳纖維飾板等配備，把熱血氛圍拉到更高層級。
配備滿載更聰明
全新i4標配Comfort Access、手機數位鑰匙、無線CarPlay/Android Auto與手機無線充電，生活便利性全面提升。安全科技也沒少，360度環景、抬頭顯示器、主動車距定速、盲點偵測、自動倒車輔助等一應俱全，打造更安心的純電日常。
新世代電能架構登場
全車系升級搭載碳化矽逆變器，讓能耗效率提升約4.5%。i4 eDrive40最高續航達613公里、0至100 km/h只需5.6秒；而M60 xDrive更進一步把馬力提升到 601 匹、扭力達795牛頓米，加速縮短至3.7秒，不只快，長途能力也變得更加實用。
