【怎能不愛車】起標價25萬台幣！這輛保時捷跑車來頭不小

記者鍾釗榛／綜合報導

1970年式保時捷914跑車。（圖／翻攝 SBX Cars網站 ）

在保時捷歷史中，914一直是個充滿爭議的存在。誕生於保時捷與福斯汽車合作之下，它當年被定位為「買得起的保時捷」，卻也因此被部分死忠車迷戲稱為「福斯保時捷」。但時間證明一切，這款1970年問世的中置引擎Targa跑車，如今早已洗刷標籤，成為收藏市場重新評價的焦點。

保時捷914誕生於保時捷與福斯汽車合作之下的作品。（圖／翻攝SBX Cars網站）

不用911的價錢

914最大魅力在於中置引擎帶來的優異平衡感，加上靈活的車身反應，讓駕駛樂趣完全不輸高價跑車。當年1.7升四缸版本僅約80匹馬力，但輕巧設定讓操控成為主角，也讓它在1970年獲《Motor Trend》選為年度最佳進口車，累積銷量超過11.5萬輛。

914最大魅力在於中置引擎帶來的優異平衡感。（圖／翻攝SBX Cars網站）

原廠親手復活

SBX Cars正在拍賣一輛極其罕見的1970年式914。這輛車在2018年被保時捷英國選中，成為品牌70週年修復計畫中唯一的914車款。修復歷時超過500小時，車身換上源自918 Spyder的「液態銀」塗裝，並貼有專屬紀念標誌，連修復履歷與銘牌都由原廠完整背書。

車身換上源自918 Spyder的「液態銀」塗裝。（圖／翻攝SBX Cars網站）

細節一點都不馬虎

內裝換上全新黑色真皮桶型座椅，中控台則加入藍牙音響，但仍保留VDO經典儀表風格。機械結構同樣徹底翻新，1.7升水平對臥四缸引擎與五速手排全數重建，懸吊、煞車與排氣系統也同步升級，甚至加入現代化車輛追蹤系統，兼顧安全與收藏價值。

內裝換上全新黑色真皮桶型座椅，中控台則加入藍牙音響。（圖／翻攝SBX Cars網站）

從廉價稱號到工廠正名

最耐人尋味的是，這款曾被視為「最不像保時捷的保時捷」，如今卻獲得原廠高度重視。拍賣起標價僅8,000美元，約新台幣25萬元，對一輛具備官方修復背景的獨一無二車款來說，無疑讓老車迷再次心動，也替914寫下最漂亮的翻身故事。

