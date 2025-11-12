【怎能不愛車】超浪漫星空玻璃天窗 賓士新7座休旅內裝搶先看

記者鍾釗榛／綜合報導

面對BMW小型車系的強勢攻勢，Mercedes-Benz也不甘示弱，全新第二代GLB正式現身！這款全新跨界休旅預計在12月8日全球首發，並於2027年式正式進軍美國市場。外觀延續方正硬派風格，但整體線條更俐落，氣勢更鮮明，完美詮釋都會休旅與冒險風格的平衡感。

賓士全新第二代GLB外觀延續方正硬派風格。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

三螢幕座艙新科技

新GLB的內裝是本次改款最大亮點。賓士導入與新CLA相同的三螢幕佈局，包含10.25吋全液晶儀錶與兩塊14吋中控觸控螢幕，營造滿滿科技感。MBUX Superscreen系統將列為選配，入門車型雖未配副駕螢幕，但依舊保留懸浮式中控設計與實體按鍵，操作更直覺。若願意加價，還能選配星空效果玻璃天窗，能一鍵切換透明與不透明，浪漫指數爆棚。

導入與新CLA相同的三螢幕佈局，包含10.25吋全液晶儀錶與兩塊14吋中控觸控螢幕。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

可選配星空玻璃天窗。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

七人座重出江湖

GLB最讓人驚喜的，是三排七人座再度回歸！第二排可滑動調整，第三排則提供兩張獨立座椅，靈活運用空間。需要更大載物時，後座可完全放平，與行李廂齊平，輕鬆化身「小型搬家車」。此外，新GLB的車頂更平坦，讓頭部與腿部空間都有明顯進步，就算長途旅行也能舒適自在。

第二排可滑動調整，第三排則提供兩張獨立座椅。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

動力選擇更全面

動力方面，GLB預期與CLA同步，提供純電與輕油電雙動力。燃油車搭載1.5升渦輪四缸M252引擎，結合8速雙離合變速箱，可選前驅或4MATIC四驅系統；純電版本則標配後驅，並可選雙馬達四驅配置，延續賓士「EQ科技」的強勢發展。

B-Class MPV不明

隨著GLB、GLA與小型G級相繼換代，賓士在緊湊型市場的布局愈加明確。不過，官方也證實目前沒有推出新一代B-Class MPV的計畫，而A-Class後繼車型則仍在評估中，未來可能僅保留五門掀背版本，正式邁向精簡化戰略。

