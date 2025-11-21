【怎能不愛車】越野概念車藏彩蛋？帥到粉絲敲碗求上市

記者鍾釗榛／綜合報導

Hyundai(現代汽車)似乎想把越野玩到真的，這次帶來的全新概念車Crater，直接把品牌的硬派指數拉到天花板。比起現行 Ioniq 5、Palisade和Santa Fe的XRT套件，Crater明顯就是要往硬派越野車的方向前進，外型粗獷到不用多說就能感受到那股野性。

霸氣外觀

Crater一亮相就靠33吋越野胎、六顆輔助燈、底盤護板與拖車鉤成功吸睛，它還換上Ioniq 5 XRT的像素迷彩塗裝，超有末日探險風。最有趣的是，Hyundai 設計師還偷偷塞了一個專屬的「隕石坑人」小人物，從拖車鉤、飾條到儀表板都能找到，可愛度跟硬派度同時爆表。

內裝科幻感爆棚

走進車內更像進到遊戲世界，傳統儀表板直接消失，換成用 兩條吊帶掛著的圓柱形儀表結構。四個可拆式小方屏能顯示Spotify等工具，還能拔下來互動。溫暖的銹橙色氛圍燈加上「曲面內裝」新設計，車艙完全見不到硬塑膠，觸感豪華得不像越野車。

有料的越野設定

雖然Hyundai沒曝光動力，但Crater確定是電動車，推測可能搭載Ioniq 5的雙馬達與320匹最大馬力。更重要的是，它具備 低速四驅模式與差速鎖，看得出來不是只做造型，而是認真想讓整台車能去翻山越嶺。

暫無量產計畫最讓人心碎

Hyundai表示Crater暫時還沒有要量產，無緣與Bronco、Wrangler正面對決，但明確透露XRT車系未來會更偏越野風。不只城市帥，更要成為能真正衝進山林的那種硬派SUV。

