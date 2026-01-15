怎能不愛車／越野版也能天天開 RAV4 ADVENTURE駕馭感受超加分

記者鍾釗榛／綜合報導

TOYOTA RAV4 ADVENTURE休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

RAV4一直是Toyota最具代表性的休旅車之一，而這次全新世代改款，整體氣場明顯不同。新世代Hammerhead雙髻鯊家族設計，讓車頭線條更低趴、更有跑格感，搭配C字形LED頭燈，辨識度大幅提升。這次試駕的ADVENTURE車型更是把粗獷風格發揮到極致，黑化水箱護罩、全地形胎與車頂行李架，讓人一看就知道它不只是都市休旅。

新世代Hammerhead雙髻鯊家族設計。（圖／記者鍾釗榛攝影）

外觀設計主打粗獷、越野的風格。（圖／記者鍾釗榛攝影）

配備越野風格輪拱護板、下門檻飾板和後保險槓，均採用黑色防刮材質。（圖／記者鍾釗榛攝影）

車艙科技感直接拉滿

打開車門坐進車內，最有感的就是科技氛圍明顯升級。懸浮式音響主機搭配 12.3吋全彩數位儀錶，畫面清楚、操作順暢，導航資訊直接顯示在儀錶上，行車時一目了然。支援無線Apple CarPlay 與 Android Auto，手機一上車就能同步，日常使用相當方便。

廣告 廣告

懸浮式音響主機搭配 12.3吋全彩數位儀錶。（圖／記者鍾釗榛攝影）

ADVENTURE專屬風格

RAV4 ADVENTURE的內裝設計也呼應外觀風格，橘紅色飾板點綴方向盤與中控台，座椅則採用蜂巢狀壓紋，整體風格很有戶外探險感。車內大量運用幾何線條，讓座艙視覺看起來更有層次，也更有年輕氣息。

方向盤有橘紅色點綴。（圖／記者鍾釗榛攝影）

座椅採用蜂巢狀壓紋。（圖／記者鍾釗榛攝影）

後座椅背可調整提升乘坐舒適。（圖／記者鍾釗榛攝影）

收納空間真的很替車主著想

實際體驗後，最讓我滿意的是收納設計。中控台的無線充電座大到可以同時放兩支手機，下方置物空間也能再放兩支，副駕前方深凹置物格、門把手收納通通派得上用場。對於常開長途、需要放一堆隨身物品的人來說，這樣的配置非常加分。

中控台的無線充電座大到可以同時放兩支手機，下方置物空間也能再放兩支，或是一個平板。（圖／記者鍾釗榛攝影）

車門把手本身也可以是置物盒。（圖／記者鍾釗榛攝影）

電子試中央照後鏡。（圖／記者鍾釗榛攝影）

後座傾倒可以營造出平整又寬敞的置物空間。（圖／記者鍾釗榛攝影）

油電動力順又省 四驅更安心

新世代RAV4採用全新電池模組與優化馬達，搭配2.5升油電系統與e-CVT變速箱，輸出239匹綜效馬力。實際踩下油門，加速反應順暢不突兀，高速巡航時引擎介入也很自然。E-Four AWD四輪驅動在濕滑路面特別有感，行車穩定度讓人很安心。

用全新電池模組與優化馬達，搭配2.5升油電系統與e-CVT變速箱，輸出239匹綜效馬力。（圖／記者鍾釗榛攝影）

開起來更像豪華休旅

這一代RAV4在車體剛性與懸吊結構上都有強化，實際行駛在顛簸路面時，震動過濾得更細膩，車身晃動明顯減少。搭配ECB電子控制煞車系統，煞車反應更靈敏，過彎時側傾控制也更好，整體行路質感比前代進步不少。

體剛性與懸吊結構上都有強化，實際行駛在顛簸路面時，震動過濾得更細膩。（圖／記者鍾釗榛攝影）

智慧安全讓開車更輕鬆

TSS 4.0主動安全系統在實際使用中相當有感，前方車距偵測範圍更廣，ACC跟車更自然，新增的前方橫向來車警示在路口特別實用。PVM環景影像加上底盤透視功能，對停車族來說根本是救星。再加上TOYOTA Connect聯網系統，遠端啟動空調與緊急求助功能，安全感再升級。

TOYOTA Connect聯網系統。（圖／記者鍾釗榛攝影）

PVM環景影像加上底盤透視功能。（圖／記者鍾釗榛攝影）

它不只是換代 而是全面升級

新世代RAV4 ADVENTURE 不只是外型變帥，而是從科技、安全、動力到舒適性全面進化。它保有越野風格的硬派氣息，卻同時具備豪華休旅的行路質感與科技便利性。如果你想找一台能通勤、能旅行、偶爾還能上山下海的全能休旅，這一代RAV4絕對值得列入清單。

RAV4 ADVENTURE 從科技、安全、動力到舒適性全面進化。（圖／記者鍾釗榛攝影）

RAV4 ADVENTURE規格表

引擎：2.5升直列四缸自然進氣引擎＋混動系統

動力：綜效馬力239hp、最大扭力22.5kgm

變速系統：CVT 6手自排

車身尺寸：4620 ╳ 1880 ╳ 1730 mm

輪胎規格： 235/60R18

車重： 1695kg

置物空間： 749 L

平均油耗：20.3km/ltr

建議售價：133萬

TOYOTA RAV4 ADVENTURE休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

更多三立新聞網報導

能用空氣造水、還能幫電動車充電 會變形的AI移動豪宅

怎能不愛車／等了這麼多年終於來了！Fairlady Z 手排版回歸

關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像

不用一次花大錢選配 特斯拉自動駕駛、想用再付費月租

