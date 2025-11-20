【怎能不愛車】跑車靈魂全面電動化！純電Cayenne性能強到不像SUV
記者鍾釗榛／綜合報導
Cayenne一直是保時捷跨入SUV世界的重要代表，而如今它又帶著純電身份回到舞台中央。從2002年問世至今，這輛SUV成為全球市場的明星，現在純電動Cayenne更被官方視為邁入下一個時代的重要關鍵。保時捷執行長Oliver Blume甚至直接喊話，純電Cayenne不只性能大幅提升，更把越野、充電效率與日常使用都推向全新高度。
性能誇張到像作弊
這次的純電Cayenne共有Cayenne Electric和Cayenne Turbo Electric兩款，兩者都標配全輪驅動與ePTM電子循跡管理。最狂的Turbo車型在啟動起跑控制後，可爆發1,156匹最大馬力、1,500 Nm扭力，0到100 km/h只要2.5秒，極速更上看260 km/h，幾乎等同超跑等級。就連入門版的Cayenne Electric，也有408匹起跳的輸出，0到100 km/h只需4.8秒，依舊快得不像一台中大型 SUV。
續航最高642公里
純電Cayenne採用全新113 kWh高壓電池，續航表現最高達642公里，Turbo版本也有623公里。得益於800V技術，快充功率最高可達400 kW，在理想狀態下從10%充到80%不到16分鐘，而且10分鐘就能補進300公里以上的行程。加上最大600 kW的動能回收系統，幾乎所有減速都能靠電動馬達處理，節能效果十分亮眼。
車室科技滿到快溢出
外觀延續保時捷風格，加入更現代的矩陣式LED頭燈、無框車門與簡潔線條，風阻係數僅0.25，成為同級最佳之一。車內科技全面升級，14.25吋主螢幕、OLED曲面儀表、乘客專屬顯示器與AR擴增實境抬頭顯示器一次上滿。情境模式、電熱套件、可變光電動天窗等豪華配備也全面到位，後座空間因軸距拉長變得更寬敞，行李廂最高可達1,588公升，甚至能拖3.5噸。
台灣售價419萬起
純電Cayenne Electric的台灣建議售價自4,190,000元起，Turbo 車型則為 7,690,000元起。保時捷表示未來燃油與混合動力Cayenne也會同步開發，但純電車型無疑是品牌邁向下一個十年的重要旗艦。對追求性能、科技與豪華一次到位的買家來說，這台純電 Cayenne 已經把同級距的戰線推得更高。
