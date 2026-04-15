怎能不愛車／車裡有銀河！最狂豪車把1萬顆星星塞進座艙
記者鍾釗榛／台北報導
Rolls-Royce正式啟動全新 Coachbuild Collection 訂製計畫，將客製化推向前所未有的高度，首款作品「Project Nightingale」同步亮相。這不只是單純新車，更像是一件可以量身打造的藝術品，鎖定金字塔頂端客群，強調「幾乎沒有極限」的訂製自由度。
Project Nightingale採用雙座敞篷設定，外型靈感來自1940年代的Streamline Moderne裝飾藝術風格，整體線條流暢又極具未來感。車頭招牌Pantheon水箱護罩放大至約1公尺寬，搭配無進氣口的一體式車身設計，營造出極簡卻霸氣的視覺效果。整體尺碼更直接看齊Rolls-Royce Phantom，氣勢依舊不減。
進到車內才是真正驚喜，「Starlight Breeze」系統透過約10,500顆發光星點，模擬夜鶯聲波律動，視覺效果極具戲劇性。整體座艙設計採中央機身概念，帶來如同豪華遊艇般的包覆感。後方行李廂則以「Piano Boot」為靈感，造型宛如一架三角鋼琴，細節精緻到幾乎不像車，更像收藏級工藝品。
Project Nightingale採邀請制銷售，全球僅限量100輛，預計2028年開始交車。雖然官方未公布售價，但以品牌定位推估，價格很可能突破新台幣1億元門檻，鎖定極少數頂級收藏家。這款車不只是交通工具，更代表勞斯萊斯在客製化領域邁入全新紀元。
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